Fiera Libro Francoforte 2024, min. Urso: “Italia oggi più che mai è potenza culturale”

“L'Italia che oggi più che mai è una potenza culturale, come lo è stata nei millenni della sua storia, è capace di coniugare al meglio la produzione culturale con l'economia e il sistema produttivo del nostro Paese”. Con queste dichiarazioni, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, è intervenuto a margine della cerimonia di emissione del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all’Italia Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.