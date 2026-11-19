Il fumetto della Polizia sbarca a Venezia. Domani alle 16.30 presso la Biblioteca della Biennale ai Giardini è in programma la la presentazione del volume Inganno ad arte, nono episodio della graphic novel con protagonista il Commissario Mascherpa, personaggio nato dal progetto editoriale di Poliziamoderna, il mensile ufficiale della Polizia di Stato.
All’incontro, moderato dalla giornalista Micaela Faggiani, interverranno: Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia; Antonio Sbordone, Questore di Venezia; Sara Fascina, Dirigente delegato del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato editore de Il Commissario Mascherpa; Annalisa Bucchieri, Direttrice di Poliziamoderna; Luca Scornaienchi, sceneggiatore della serie Il Commissario Mascherpa; Daniele Bigliardo, disegnatore della serie e storico collaboratore della scuderia Bonelli, Giulia Napoli, Esperta della Polizia Scientifica - Dirigente Polizia Scientifica, settore merceologico; Rocco Santo Mundo, Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Venezia. L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività dell’Archivio Storico – Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia.