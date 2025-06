Gervasoni (Liuc): "Indice YES misura attrattività dei territori"

“Con la nascita dell’Ufficio Studi LIUC pochi mesi fa, come primo tema abbiamo scelto quello relativo ai giovani, anche perché l'Ufficio Studi è composto da giovani ricercatori di economia e ingegneria. Abbiamo inventato l'indice YES, Youth Enhancement Score, che vuole essere un messaggio positivo in questo mondo molto complicato per i nostri ragazzi e in cui dobbiamo attrarre i giovani trattenendoli in Italia visto che ne abbiamo un gran bisogno”.

A dirlo Anna Gervasoni, rettrice Liuc, a margine dell’incontro di presentazione del volume ‘Dai forma al tuo talento’, di Patrizia Fontana - head hunter, coach e fondatrice del progetto Talents in Motion – svoltosi a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr.

“L'indice YES misura l'attrattività dei territori attraverso una complicata aggregazione di indicatori che guardano i temi del lavoro, del welfare, della casa, del benessere in generale e anche dello star bene in un certo territorio, che portano ad un punteggio. Da questo emerge che l'Italia, in questo momento, ha un indice YES inferiore rispetto ad altri stati europei con cui noi andiamo a competere tutti i giorni per trattenere i giovani. Se poi guardiamo il nostro paese – continua - vediamo che ovviamente la Lombardia e Milano hanno un livello di attrattività assolutamente analogo alle altre aree europee mentre purtroppo il centro e il sud Italia sono di gran lunga meno attrattivi. La situazione positiva è che però questo indice YES sta crescendo, mostrando dei miglioramenti e il fatto di misurarlo e di parlarne con le istituzioni speriamo sia uno stimolo grande a rendere tutta l'Italia più attrattiva per i nostri giovani” ha sottolineato Gervasoni.