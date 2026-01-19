﻿Gianni Morandi alla sfilata di Armani: "Tanto affetto tra me e Giorgio"

Il ricordo più intimo di Giorgio Armani arriva da Gianni Morandi, ospite a Milano alla sfilata uomo disegnata da Leo Dell’Orco, al suo debutto alla guida del brand. Il cantante era legato allo stilista da una profonda amicizia. "Ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Giorgio Armani e con tutto il suo team - ha raccontato ai cronisti entrando nel cortile di via Borgonuovo 21 -. Con un abito Armani mi sentivo anche più protetto. Ricordo che l’ultima volta che ci siamo visti lo trovai forte, fortissimo, e gli dissi: 'Sei in forma smagliante, come fai?'. Avevamo dieci anni di differenza e lui mi rispose: 'Ma parli tu?'. Ho un ricordo pieno di affetto da parte sua, e anche da parte mia nei suoi confronti".