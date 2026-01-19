circle x black
Cerca nel sito
 

﻿Gianni Morandi alla sfilata di Armani: "Tanto affetto tra me e Giorgio"

sponsor

19 gennaio 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ricordo più intimo di Giorgio Armani arriva da Gianni Morandi, ospite a Milano alla sfilata uomo disegnata da Leo Dell’Orco, al suo debutto alla guida del brand. Il cantante era legato allo stilista da una profonda amicizia. "Ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Giorgio Armani e con tutto il suo team - ha raccontato ai cronisti entrando nel cortile di via Borgonuovo 21 -. Con un abito Armani mi sentivo anche più protetto. Ricordo che l’ultima volta che ci siamo visti lo trovai forte, fortissimo, e gli dissi: 'Sei in forma smagliante, come fai?'. Avevamo dieci anni di differenza e lui mi rispose: 'Ma parli tu?'. Ho un ricordo pieno di affetto da parte sua, e anche da parte mia nei suoi confronti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gianni morandi armani giorgio armani giorgio armani sfilata
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza