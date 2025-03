Gino Castaldo: "Un film dal mio romanzo? Mi hanno chiesto diritti, vedremo"

"Un film tratto dal mio romanzo di esordio nella narrativa? Qualcuno me l'ha chiesto, ma non posso dire di più. Mi piacerebbe, vedremo". A rivelarlo all'Adnkronos è Gino Castaldo, uno dei più amati critici musicali italiani che recentemente ha esordito nella narrativa con 'Il ragazzo del secolo o la rivoluzione perduta' (HarperCollins Italia). Castaldo è stato ospite del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos. "Trarne un film non era minimamente nelle mie intenzioni mentre lo scrivevo, però effettivamente è un film, quindi sì, sarebbe bello se si facesse". Il romanzo, con molti spunti autobiografici, racconta un'intera generazione sviluppandosi attraverso la figura del protagonista, Luigi, che vive in pieno gli anni Sessanta e Settanta.

Molti i personaggi straordinari di quegli anni, da Andrea Pazienza a Freak Antoni a Lucio Dalla, conosciuti direttamente dal protagonista. Sullo sfondo i sogni, le illusioni, la voglia di cambiare il mondo dei protagonisti e - naturalmente- la grandissima musica di quegli anni. "Con l'esordio nella narrativa a questa età mi sento emozionato come un esordiente", spiega Castaldo, che con questo romanzo è tra gli 81 titoli presentati per il Premio Strega 2025. "Incredibile, per un esordio mi sembra clamoroso, mi fa un piacere immenso", commenta. Il libro "nasce come una lettera che volevo scrivere ai miei figli. Il desiderio di raccontare loro un'epoca, perché sapessero come ha vissuto il loro papà. Ho provato a raccontare la mia generazione, ma non in astratto -dice il critico musicale- Ma perché sapessero che c'era stata un'epoca in cui si sognava veramente di cambiare il mondo. Forse era una grande illusione ma è stato anche un periodo avventuroso, meraviglioso. Una sfida grossa, ma io per carattere non mi devo mai annoiare", sorride.

Castaldo, notissimo conduttore di tanti programmi radiofonici, attualmente è impegnato in 'Back2Back' su Rai Radio2, che conduce con Ema Stockholma che da qualche tempo si alterna con Giorgia Cardinaletti. "La radio non conosce crisi perché è lo strumento perfetto", dice. Ma le iniziative professionali del vulcanico giornalista 74enne non si fermano qui. "Ho in mente di organizzare una giornata all'Auditorium Parco della Musica di Roma interamente dedicata all'ascolto dell'intera opera dei Beatles, in ordine cronologico, senza interruzione dall'inizio alla fine. Ho fatto il calcolo, dovrebbero essere circa otto ore e mezzo", rivela all'Adnkronos. Una giornata "per chi ama davvero la musica: si potrà stare lì anche solo per un po', confrontarsi con altri appassionati in presenza, ascoltare, andarsene, tornare". Un'iniziativa di chi proviene appunto da un tempo in cui con la musica si sognava, e l'auspicio è che insegni a tutti - di nuovo- a sognare.