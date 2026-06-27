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Cultura, Giuli: "Sterilizzati tagli per luoghi memoria, confidiamo in legge bilancio"

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Il ministro della Cultura: "Si tratta di un intervento urgente, attivato mediante un fondo straordinario"

Alessandro Giuli - Ipa/Fotogramma
Alessandro Giuli - Ipa/Fotogramma
27 giugno 2026 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il sottosegretario Lucia Borgonzoni ha firmato ieri il decreto compensativo che consente di sterilizzare, già a decorrere dall’anno in corso, le riduzioni operate con il ‘decreto bollette’, nell’ambito delle misure volte a calmierare gli effetti della crisi energetica dovuta all’instabilità geopolitica in Medio Oriente". Lo ha precisato, interpellato dall’Adnkronos in relazione al Fondo di sostegno ai luoghi della memoria, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

"Si tratta di un intervento urgente, attivato mediante un fondo straordinario di competenza del ministro, per impegnare le risorse necessarie a garantire la piena operatività di tutti i luoghi della memoria", sottolinea Giuli, che aggiunge: “Inoltre, attraverso la prossima legge di bilancio, confidiamo che i finanziamenti possano essere al centro di una volontà concorde per tornare allo status quo ante".

"La tutela dei luoghi della memoria e delle loro attività, ordinarie e straordinarie, costituisce un impegno prioritario ed è parte essenziale della missione del MiC”, conclude il ministro.

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