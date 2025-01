Ha fatto la storia diventando la prima donna ad essere assunta in redazione al Messaggero e oggi festeggia 50 anni di carriera. Un nome, una penna storica: Gloria Satta. Una vita dedicata al giornalismo cinematografico, iniziata con una difficoltà: quella di essere donna in un ambiente maschile e maschilista. Ma il suo talento, la sua tenacia e il suo fiuto per la notizia le hanno fatto conquistare l’Olimpo dei grandi giornalisti.