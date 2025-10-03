Groupama Assicurazioni rinnova la partnership con il Fai  per le Giornate d'Autunno 2025

Per il terzo anno consecutivo, Groupama Assicurazioni affianca il Fai – Fondo per l'Ambiente Italiano in occasione delle Giornate Fai d'Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. Un impegno che conferma il legame della compagnia con le comunità locali e la sua attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico italiano. L'iniziativa, giunta alla XIV edizione, apre le porte di luoghi solitamente inaccessibili – dimore storiche, parchi, coste, borghi e siti dall'alto valore identitario – invitando i cittadini a scoprire e, a volte, riscoprire la bellezza del territorio.