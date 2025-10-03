circle x black
Cerca nel sito
 

Groupama Assicurazioni rinnova la partnership con il Fai  per le Giornate d'Autunno 2025

sponsor

03 ottobre 2025 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Per il terzo anno consecutivo, Groupama Assicurazioni affianca il Fai – Fondo per l'Ambiente Italiano in occasione delle Giornate Fai d'Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. Un impegno che conferma il legame della compagnia con le comunità locali e la sua attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico italiano. L'iniziativa, giunta alla XIV edizione, apre le porte di luoghi solitamente inaccessibili – dimore storiche, parchi, coste, borghi e siti dall'alto valore identitario – invitando i cittadini a scoprire e, a volte, riscoprire la bellezza del territorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza