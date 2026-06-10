In attesa del concerto a Roma e del nuovo album, il giornalista Mattia Marzi analizza il successo del cantautore romano, svelando il legame unico tra l'artista e la sua 'Generazione Ultimo'

In attesa del "concerto dei record" previsto per il 4 luglio a Roma Tor Vergata e dell'uscita del nuovo album annunciato per il 19 giugno, il fenomeno Ultimo arriva anche in libreria con 'Il popolo di Ultimo', il libro firmato dal giornalista musicale Mattia Marzi che analizza la 'Generazione Ultimo'. Il volume, in libreria dal 12 giugno per Gallucci Editore si propone di raccontare un successo senza precedenti. Ultimo ha decine di milioni di visualizzazioni su YouTube, su Spotify viene seguito regolarmente da oltre 2 milioni di ascoltatori, i suoi social raccolgono oltre 5 milioni di follower e i suoi concerti accolgono centinaia di migliaia di fan che cantano a memoria le canzoni fra emozioni e lacrime.

In pochi anni, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, a soli trent'anni ha conquistato un vero e proprio "popolo" che si riconosce nelle sue storie. Il libro esplora come la "Generazione Ultimo" abbia trovato nel cantautore una voce per il proprio mondo interiore, capace di svelare paure e accogliere fragilità. Non solo canzoni d'amore, ma un codice musicale preciso e trasparente, il segno di un’appartenenza perché ‘Noi siamo Ultimo’.

L'autore, il giornalista musicale Mattia Marzi ricostruisce tappa per tappa e canzone per canzone una carriera unica, dagli esordi ai tour di impressionante successo, raccogliendo anche le testimonianze dirette dei fan per restituire l’intensità del legame fra un popolo e il suo cantore.