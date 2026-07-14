Il Premiolino 2026 annuncia i vincitori della 66/a edizione

Anna Foa de "La Stampa", Viviana Mazza del "Corriere della Sera", Gabriella Colarusso di "la Repubblica", Stefano Feltri, fondatore di Appunti e autore di "Revolution" su Rai Radio 3, Floriana Bulfon, giornalista investigativa freelance che collabora con "la Repubblica", "L’Espresso", "Domani" e Rai, e Sacha Biazzo, giornalista investigativo e videoreporter di "Report" (Rai 3): sono questi i vincitori della 66/a edizione del Premiolino, il più antico e autorevole premio giornalistico italiano, decisi dalla giuria che si è riunita presso la Bicocca degli Arcimboldi di Milano. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 5 ottobre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano. Come da tradizione, i vincitori riceveranno, oltre al riconoscimento in denaro, la storica pergamena ideata da Riccardo Manzi, diventata negli anni uno dei simboli distintivi del Premio.

Presieduta da Chiara Beria di Argentine, la giuria è composta da soli giornalisti già vincitori del Premio e successivamente nominati a vita: Benedetta Tobagi, vicepresidente, Giulio Anselmi, Piero Colaprico, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Silvia Sciorilli Borrelli. Antonio Calabrò fa parte della giuria per Pirelli e in particolare per il Premio Pirelli per la Scuola.

Sostenuto da Pirelli, Il Premiolino rappresenta uno dei principali riconoscimenti dedicati all’informazione nel nostro Paese, premiando ogni anno personalità che si distinguono per rigore professionale, qualità della scrittura, indipendenza, capacità di interpretare la complessità del presente e impegno civile. La giuria ha assegnato inoltre il Premio Pirelli per la Scuola 2026 a Rai Scuola, rappresentata da Fabrizio Zappi, direttore della Direzione Cultura ed Educational Rai, e da Lorenzo Ottolenghi, responsabile dell’unità Educational della Direzione Cultura ed Educational Rai. La giuria ha annunciato l’ingresso di Silvia Sciorilli Borrelli, vincitrice del Premiolino nel 2022, nella giuria a partire da questa edizione. Inoltre, la giuria ha nominato Benedetta Tobagi, vincitrice del Premiolino nel 2024, vicepresidente del Premio in affiancamento alla presidente Chiara Beria di Argentine.