circle x black
Cerca nel sito
 

Il Premiolino 2026 annuncia i vincitori della 66/a edizione

sponsor

Giornalismo d’inchiesta, racconto del presente, cultura e qualità dell’informazione al centro del più antico riconoscimento italiano dedicato alla stampa

Il Premiolino 2026 annuncia i vincitori della 66/a edizione
14 luglio 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Anna Foa de "La Stampa", Viviana Mazza del "Corriere della Sera", Gabriella Colarusso di "la Repubblica", Stefano Feltri, fondatore di Appunti e autore di "Revolution" su Rai Radio 3, Floriana Bulfon, giornalista investigativa freelance che collabora con "la Repubblica", "L’Espresso", "Domani" e Rai, e Sacha Biazzo, giornalista investigativo e videoreporter di "Report" (Rai 3): sono questi i vincitori della 66/a edizione del Premiolino, il più antico e autorevole premio giornalistico italiano, decisi dalla giuria che si è riunita presso la Bicocca degli Arcimboldi di Milano. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 5 ottobre presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano. Come da tradizione, i vincitori riceveranno, oltre al riconoscimento in denaro, la storica pergamena ideata da Riccardo Manzi, diventata negli anni uno dei simboli distintivi del Premio.

Presieduta da Chiara Beria di Argentine, la giuria è composta da soli giornalisti già vincitori del Premio e successivamente nominati a vita: Benedetta Tobagi, vicepresidente, Giulio Anselmi, Piero Colaprico, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Silvia Sciorilli Borrelli. Antonio Calabrò fa parte della giuria per Pirelli e in particolare per il Premio Pirelli per la Scuola.

Sostenuto da Pirelli, Il Premiolino rappresenta uno dei principali riconoscimenti dedicati all’informazione nel nostro Paese, premiando ogni anno personalità che si distinguono per rigore professionale, qualità della scrittura, indipendenza, capacità di interpretare la complessità del presente e impegno civile. La giuria ha assegnato inoltre il Premio Pirelli per la Scuola 2026 a Rai Scuola, rappresentata da Fabrizio Zappi, direttore della Direzione Cultura ed Educational Rai, e da Lorenzo Ottolenghi, responsabile dell’unità Educational della Direzione Cultura ed Educational Rai. La giuria ha annunciato l’ingresso di Silvia Sciorilli Borrelli, vincitrice del Premiolino nel 2022, nella giuria a partire da questa edizione. Inoltre, la giuria ha nominato Benedetta Tobagi, vincitrice del Premiolino nel 2024, vicepresidente del Premio in affiancamento alla presidente Chiara Beria di Argentine.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premiolino Giornalismo d'inchiesta Racconto del presente Cultura Qualità dell'informazione Stampa
Vedi anche
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Roberto De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza