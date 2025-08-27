circle x black
Cerca nel sito
 

'Il vino dipinto', a Modica mostra di Miky Degni

sponsor

Miky Degni
Miky Degni
27 agosto 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Partirà il 2 settembre e sarà visitabile fino al 2 ottobre, all'ex Convento del Carmine di Modica, in Sicilia, la mostra 'Il vino dipinto' dell'artista milanese Miky Degni. Un'esposizione di venti opere di grande formato realizzate con i migliori vini d'Italia su carta d'Amalfi; e durante il vernissage sarà presentato il libro dall'omonimo titolo. Degni che da anni tiene un piede a Milano e uno a Modica, racconta attraverso questa mostra "come il linguaggio dell'arte può essere funzionale alla promozione di un territorio e delle sue eccellenze vitivinicole".

In mostra si potranno vedere opere che vanno dai ritratti a lavori di stampo sociale, toccando i temi del cambiamento climatico fino alla denuncia dei conflitti di guerra in corso, con un pizzico di provocazione, come è nello stile dell'artista, perché come afferma "anche l'arte ha il dovere di denunciare le ingiustizie del mondo". Durante il vernissage seguirà una degustazione guidata a cura di Onav che ha deciso di sostenere la mostra. L'autore, è un professionista della comunicazione visiva, è attivo sul mercato dal 1990 e ha all'attivo collaborazioni per importanti aziende nazionali ed internazionali. Nel 2022 si è distinto per il suo lavoro ed è stato premiato dal Club del Marketing e della Comunicazione per la sezione Unconventional Communication.

Come artista ha partecipato alla Biennale Venezia a cura di Vittorio Sgarbi, alla Triennale Roma con Achille Bonito Oliva e le sue opere sono pubblicate su diversi cataloghi Mondadori. Una sua installazione permanente è presente all'Alexander Museum di Pesaro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arte vino mostra vinificazione climatico conflitti di guerra
Vedi anche
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza