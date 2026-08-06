Il Volo firma il Concerto per l'Italia che chiuderà Pordenonelegge

Sarà il trio Il Volo, protagonista di un tour mondiale che fino al 2027 toccherà le capitali e le città europee, statunitensi e latino-americane, a siglare l’evento conclusivo della 27/a edizione di Pordenonelegge con il Concerto per l’Italia, organizzato per celebrare la prestigiosa presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso a Pordenone domenica 20 settembre (ore 19, Teatro Verdi). Lo ha annunciato oggi - giovedì 6 agosto – il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it, Michelangelo Agrusti, sottolineando che «la straordinaria partecipazione del Presidente della Repubblica testimonia il valore profondo diquesta 27/a edizione della Festa del Libro e della Libertà: il Concerto per l'Italia sarà vivaprefigurazione del 2027 di Pordenone Capitale Italiana della Cultura. Attraverso la forza dellamusica e della parola, nel segno di un repertorio che sa unire una pluralità di latitudini del Paese e una molteplicità di generazioni, proietteremo la città e la regione verso un traguardo che ribadisce la centralità culturale del nostro territorio sulla scena nazionale».

Il Concerto per l’Italia affidato alle voci del Volo – i due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto e il baritono Gianluca Ginoble – è un progetto a cura di Fondazione Pordenonelegge.it, promosso con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorati alle Attività Produttive e Turismo e alla Cultura e Sport – in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, con la collaborazione tecnica di Zenit srl Latisana. La fruizione dell’evento si aprirà alla città, trasformando il centro storico cittadino in una “agorà diffusa”, grazie agli spazi allestiti con centinaia di sedute in Piazza XXSettembre, con proiezione sulla facciata del Teatro Verdi, e inoltre in Via Mazzini, Largo San Giorgio e Piazza della Motta, dove saranno predisposti maxi schermi con impianti audio e video ad altissima definizione, connessi via satellite.

Il Volo porterà sul palco la grandezza e la profondità della tradizione della canzone italiana: attraverso le loro vocalità straordinarie, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble faranno dialogare la memoria storica della musica italiana con la sensibilità del pubblico giovane egiovanissimo, testimoniando la valenza universale della cultura musicale. La scaletta della serataspazierà dalla cifra autoriale del trio al repertorio del belcanto, alla tradizione della canzoneitaliana, in un melting di buona musica senza confini fra generi e generazioni. L’incipit del concerto accenderà una suggestione speciale, con l’esecuzione dell’Inno d’Italia: con lo sguardo già rivolto al 2027, quando Pordenone sarà a pieno titolo riferimento culturale del Paese. Il Volo sarà accompagnato a Pordenone dalla Zenith Orchestra, diretta dal maestro Edmondo Mosè Savio.

In occasione della 27/a edizione di Pordenonelegge, e in omaggio alla memorabile partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nasce l’Onorificenza speciale Ambassador of Freedom – Ambasciatori della Libertà, conferita da Fondazione Pordenonelegge.it.

«Siamo orgogliosi di annunciare questo riconoscimento – spiega il presidente Michelangelo Agrusti – che si connette in chiave identitaria al festival e alla sua rinnovatadenominazione quale Festa del libro e della libertà. Non un concetto astratto, ma un camminoche richiede guide coraggiose e punti di riferimento solidi: da questa consapevolezzanasce l’onorificenza Ambassador of Freedom, destinata a celebrare chi si fa portavoce e custode di questo valore inestimabile. Pordenonelegge ha progettato un oggetto di forte impatto visivo e materico: non una semplice medaglia, ma un imponente medaglione di 13 centimetri di diametro, studiato per catturare lo sguardo con la sua superficie metallica impreziosita da una lucente stampa in oro. Nel 2026 saranno Ambassador of Freedom del festival, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, due autori divenuti simbolo difesa dei diritti e del pensiero libero nelmondo: lo scrittore Salman Rushdie, che mercoledì 16 settembre sarà protagonista dell’evento inaugurale di pordenonelegge, e Vera Politkovskaja, figlia della giornalista Anna Politkovskaja,attesa al festival a pochi giorni dal ventennale dell’assassinio della madre, era il 7 ottobre 2006».