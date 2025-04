La Grande Pompei si allarga, il parco unisce i siti vesuviani

La Grande Pompei si allarga: sarà un parco sempre più diffuso che mette in rete i siti archeologici vesuviani e non solo, luoghi e aree connessi per continuità storica, affinità di reperti, contesto paesaggistico; un modo per diffondere e promuovere reciprocamente la conoscenza dei diversi siti e completare un racconto del territorio in maniera sempre più organica.

Da qui l'iniziativa - nell'ambito dell'accordo di valorizzazione tra il Parco archeologico di Pompei e i comuni di Buccino, Lettere, Poggiomarino e Terzigno - che prevede di poter visitare con il biglietto di Pompei, gratuitamente e fino a 30 giorni dall'emissione, anche il Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, che ospita reperti e affreschi dalle ville romane di Terzigno, il Museo Archeologico Nazionale di Volcei "Marcello Gigante" a Buccino (Salerno), che espone reperti dell'antica città romana di Buccino, il Castello di Lettere, una fortificazione medievale dove è possibile osservare l’allestimento delle sale nella ricostruzione storica del 1528, il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, un villaggio fluviale di età protostorica, principale scoperta di epoca pre-romana avvenuta nella valle del Sarno, a una decina di chilometri da Pompei.

"Sono orgogliosissimo che il Museo Archeologico di Terzigno rientri nel Biglietto Unico di Pompei - dichiara il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri - Un giusto riconoscimento ad una storia importante, una storia ritrovata, dove c'è l'impegno di questi anni per il Matt al fine di riconquistare un qualcosa di veramente meraviglioso. Ringrazio il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel per aver dato questa opportunità al nostro territorio, che ritengo veramente importantissima".

"In qualità di primo cittadino di Buccino vivo con onore questo momento - aggiunge il sindaco Pasquale Freda - A nome di tutta l'Amministrazione Comunale e del popolo buccinese ringrazio vivamente il Direttore Zuchtriegel e tutto il personale del Parco Archeologico di Pompei per aver riconosciuto il giusto valore al nostro straordinario Museo Archeologico Nazionale 'Marcello Gigante'. Siamo certi che questa opportunità favorirà la promozione della splendida Buccino - Antica Volcei, con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni e le sue eccellenze anche agroalimentari. Un grazie anche all'Associazione Terracilento che ha lavorato a questo progetto".

"Questo accordo rappresenta un grande onore per la nostra comunità: grazie all'iniziativa promossa dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, sempre più visitatori potranno scoprire e apprezzare il nostro sito e il nostro territorio. Come sindaco - dichiara Anna Amendola - sono particolarmente orgogliosa di questo traguardo, che valorizza la nostra storia e rafforza il legame con una delle realtà archeologiche più importanti al mondo".

"Questa operazione consentirà al Comune di Poggiomarino di essere conosciuto ed apprezzato da visitatori provenienti da tutto il mondo e, soprattutto, dovrà trasformarsi in un volano per la crescita culturale ed artistica del territorio. Ed è proprio per assicurare la tutela dell’immagine del Parco di Longola, con le dovute attenzioni alle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area a vocazione archeologica fluviale del territorio, che la sottoscritta, in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Poggiomarino - dichiara Gabriella D'Orso - ha promosso una convenzione con associazioni locali del terzo Settore, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, per garantire l'apertura quotidiana del Parco, visite guidate e laboratori per ragazzi".

"Un'alleanza che ci rende orgogliosi - commenta il direttore Gabriel Zuchtriegel - Grazie alle amministrazioni comunali e alle associazioni coinvolte Pompei diventa un ponte verso un paesaggio culturale estremamente ricco e variegato che merita di essere conosciuto di più. Noi vogliamo fare la nostra parte, stiamo lavorando su un piano di azione per dare corpo alla visione del piano strategico per lo sviluppo dell'area intorno ai siti Unesco".