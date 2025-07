'La rivoluzione della longevità', un libro su come riorganizzare il lavoro in un mondo dove si vive (e si lavora) più a lungo

In Italia, gli over 50 rappresentano oltre il 41% della forza lavoro, ma solo il 25% di chi ha tra i 55 e i 65 anni ha accesso alla formazione, contro il 41% della fascia 45–54. Le donne over 50 hanno il 32% di probabilità in meno di ricevere una promozione rispetto ai colleghi uomini, mentre il tasso di occupazione degli under 35 è sceso al 22,4%

“Nel 2040 gli over 50 rappresenteranno il 75% dei consumi in Italia. Eppure, il mondo del lavoro continua a ignorarli.” È da questo paradosso che parte l’indagine di La rivoluzione della longevità, il nuovo libro di Myriam Defilippi, giornalista di “Donna Moderna” che si occupa di temi legati a scuola e formazione, lavoro ed empowerment femminile, e Maurizio De Palma, CEO e Co-Founder di Cocooners – The longevity company, prima piattaforma italiana di contenuti e servizi per over 55, in uscita per Il Sole 24 Ore. Un’opera attuale e necessaria che affronta con lucidità e visione una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo: l’impatto della longevità sulla società, sull’economia e, soprattutto, sul mondo del lavoro.

In un contesto in cui la narrazione dominante parla di “Silver tsunami” con toni allarmistici, gli autori propongono un cambio di prospettiva radicale: non subire l’invecchiamento della popolazione, ma valorizzarlo come risorsa. Il nuovo senior si distingue per un forte desiderio di autonomia, una spiccata propensione all’apprendimento continuo e una sorprendente apertura verso la tecnologia. Finché la salute lo consente, non si ritira nei ruoli tradizionali legati alla pensione, ma intraprende nuove strade: avvia seconde carriere, si dedica al volontariato, viaggia, coltiva passioni e progetti personali. Più che ai beni materiali, dà valore alle esperienze e alle relazioni sociali, mantenendo viva la ricerca di crescita personale e autorealizzazione anche nelle fasi più mature della vita.

Attraverso un’analisi rigorosa, ricca di dati, ricerche e interviste a esperti, manager e studiosi, La rivoluzione della longevità esplora i grandi cambiamenti demografici in atto, come l’aumento dell’aspettativa di vita, il calo della natalità e la trasformazione della struttura della popolazione. L’Italia, tra i Paesi più longevi al mondo, è anche uno dei più esposti a questi mutamenti. Eppure, come sottolineano gli autori, il dibattito pubblico e le politiche del lavoro faticano ancora a coglierne la portata.

Il cuore del libro è dedicato a comprendere come il lavoro stia cambiando e debba cambiare: dalla necessità di superare l’ageismo e i pregiudizi verso i lavoratori senior, alla promozione di modelli di formazione continua e di lifelong learning; dalla valorizzazione dell’esperienza attraverso programmi di mentoring e reverse mentoring, alla costruzione di ambienti di lavoro inclusivi e flessibili, capaci di accogliere le esigenze di tutte le età. Ampio spazio è dedicato anche al ruolo delle donne over 50, spesso doppiamente penalizzate da discriminazioni di genere e di età, e alla necessità di un welfare che supporti davvero la conciliazione tra vita professionale e responsabilità di cura.

Il volume si chiude con un manifesto per un lavoro intergenerazionale e inclusivo, articolato in dieci punti, che propone un nuovo modello di lavoro per valorizzare tutte le età, promuovendo inclusione, benessere e collaborazione tra generazioni. Invita le aziende a selezionare i candidati in modo equo, investire nella formazione continua, riconoscere l’esperienza dei senior, offrire flessibilità organizzativa e supportare chi si prende cura di familiari. Prevede anche percorsi graduali verso la pensione e il mantenimento del legame con gli ex dipendenti, per costruire un ambiente di lavoro più umano, sostenibile e produttivo per tutti.

Il volume sarà in edicola, per un mese, dal 7 giugno al costo di € 12,90 (oltre al prezzo del quotidiano); sarà disponibile nelle librerie dal 13 giugno a € 16,90.