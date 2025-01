Sabato 1 febbraio la Tabarrata nazionale arriva a Lucca. Ingresso gratuito alla mostra “Giacomo Puccini Manifesto” per chi indossa un Tabarro

Si terrà a Lucca sabato 1 febbraio la Tabarrata Nazionale, il più grande raduno di amanti del Tabarro, il mantello a ruota che ha lontanissime origini ed è legato in modo indissolubile alla tradizione dell’intero territorio italiano e non solo. Si tratta dell’ottava Tabarrata Nazionale, un evento annuale che, edizione dopo edizione (Parma, Casalmaggiore, Vicenza, Oleggio, Cittadella, Bassano del Grappa, Chioggia), ha raccolto sempre più consensi e partecipanti. Organizzata dall’associazione Civiltà del Tabarro con l’aiuto e il patrocinio del Comune di Lucca, la Tabarrata Nazionale 2025 renderà omaggio a Giacomo Puccini, compositore lucchese dell’opera “Il Tabarro”.

Il programma della Tabarrata Nazionale 2025 prevede il ritrovo dei tabarristi alle 15:00 presso piazza Cittadella, dinanzi alla statua di Giacomo Puccini e alla sua casa natale. Alle 15:30 vi sarà la visita alla mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, insieme al curatore Simone Pellico. La mostra espone infatti oltre cento manifesti pubblicitari originali, tra cui i cartelloni relativi proprio all’opera ‘Il Tabarro’: quello storico del 1918, prestato dal Museo nazionale Collezione Salce, e la rivisitazione contemporanea di Riccardo Guasco per il Teatro comunale di Bologna”. In occasione della Tabarrata, per tutta la giornata l’ingresso alla mostra sarà gratuito per coloro che indosseranno il mantello.

Seguirà alle ore 17:30 un concerto sulle arie pucciniane e la conferenza “Sentimenti della Civiltà del Tabarro”, con Sandro Zara maestro del Tabarro e Roberto Dal Bosco e Corrado Beldì, presidente e segretario della Civiltà del Tabarro. Infine, la tradizionale premiazione dei tabarristi dell’anno.