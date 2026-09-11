LetteraFutura, ecco la cinquina dei romanzi finalisti della VI edizione

LetteraFutura, la fellowship letteraria nazionale dedicata alle scrittrici esordienti, torna anche quest’anno e presenta la VI edizione dopo aver annunciato, come di consuetudine a Il Tempo delle donne, i cinque romanzi inediti finalisti del concorso sono: Inno alla mia gogna di Dessalvi Bernadette; La valle dei santi di Rossella Di Campli; Il matto, il vecchio e il cane di Paola Francesca Galassi; Palmira di Viviana Pistoia; Segni di Anna Quaglia. La premiazione di LetteraFutura VI edizione si svolgerà a Roma il 27 Settembre nell’ambito di inQuiete Festival.

I cinque romanzi finalisti restituiscono un panorama di scritture fortemente contemporanee per lo sguardo con cui le autrici osservano il presente. Sono diversi per ambientazione, struttura, genere e registro, ma hanno tutti la capacità di interrogare alcune questioni centrali del nostro tempo: il corpo e la sua esposizione allo sguardo sociale, la violenza patriarcale e la sua trasmissione tra le generazioni, le genealogie femminili, la salute mentale, l'identità di genere, le relazioni non conformi, la marginalità e il rifiuto dei modelli dominanti di successo, produttività e normalità attraversano, in forme differenti, l'intera cinquina.. Le cinque finaliste appartengono a generazioni e città diverse e presentano percorsi professionali molto differenti, così come diverse sono le forme narrative che caratterizzano i loro lavori: dalla favola politica e grottesca al romanzo storico e allegorico, dal noir picaresco e surreale alla saga familiare e al racconto delle genealogie femminili. Accanto a scritture più tradizionalmente narrative emergono sperimentazioni linguistiche, registri fortemente orali e teatrali, contaminazioni tra generi e costruzioni narrative non lineari.

“Con gioia e orgoglio, anche quest’anno – dichiara la presidente della giuria Loredana Lipperini -, annunciamo una cinquina di manoscritti di valore. Si tratta di una selezione che restituisce la ricchezza e la varietà della scrittura delle nostre donne contemporanee e presenta una disposizione condivisa a mettere in discussione ciò che viene considerato normale: i corpi legittimi, le famiglie, i ruoli di genere, il successo, la salute e la malattia, il centro e il margine. Tutto questo – conclude - conferma uno degli elementi fondanti di LetteraFutura: l'assenza di un modello precostituito di autrice, di storia o di scrittura da premiare. Non sarà facile la scelta, ma di certo un lavoro certosino, di cura e attenzione. LetteraFutura è il concorso letterario che continua a intercettare una pluralità di voci senza definire un unico modello di “scrittrice esordiente”.

“E’ una vera soddisfazione per BPER essere per il sesto anno al fianco di un progetto unico nel panorama letterario Italiano, che abbiamo sostenuto sin dalla prima edizione. Credere nel talento delle donne e creare le condizioni affinchè possano esprimerlo - ha affermato Serena Morgagni, responsabile Comunicazione di BPER - rappresenta per noi un impegno, che traduciamo concretamente nel supporto a iniziative come Lettera Futura, in grado di arricchire il contesto culturale del nostro Paese e preziose per il futuro di una comunità più consapevole, evoluta e inclusiva."

Il manoscritto vincitore verrà pubblicato dalla casa editrice Solferino entro aprile 2027, dopo la firma di un contratto di edizione e di un processo di editing e publishing in cui l’autrice premiata verrà affiancata da un editor della casa editrice. Come nelle precedenti edizioni di LetteraFutura, alla casa editrice Solferino spetterà l’organizzazione di un tour promozionale dell’autrice: 8 tappe di presentazioni del libro sul territorio nazionale, organizzate e curate da inQuiete Festival. (Il Festival inQuiete è a cura di Barbara Kenny, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello).

I romanzi in gara sono stati scelti da una giuria presieduta da Loredana Lipperini e composta da Maria Rosa Cutrufelli, Paolo Fallai, Valentina Farinaccio, Mackda Ghebremariam Tesfaù, Djarah Kan, Barbara Leda Kenny, Elvira Mujčić, Silvia Neonato, Barbara Piccolo, Michela Proietti, Barbara Stefanelli, Nadeesha Uyangoda. LetteraFutura è una fellowship letteraria organizzata dall'Associazione Mia in collaborazione con la casa editrice Solferino, con il supporto e il contributo di BPER Banca.