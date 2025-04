'Lezioni dalle rovine', il memoir di Davide Bregola sull'amore per la scrittura

Un omaggio agli scrittori appartati, quelli che all’apparenza non muovono foglia e invece finiscono per cambiare la vita dei lettori. Ma anche una preghiera rivolta alla scrittura, alla poesia, alla letteratura e al lavoro sia manuale sia intellettuale. E' tutto questo 'Lezioni dalle rovine (leggere, scrivere, vivere)', la nuova opera di Davide Bregola pubblicata da Avagliano Editore, in libreria dal 18 aprile. Sullo sfondo della storia narrata ci sono i margini sabbiosi del Po, c’è la provincia, con la sua campagna da attraversare in bicicletta se i soldi in tasca non bastano per la benzina, c’è un mondo editoriale e letterario che oggi non esiste più, ci sono trent'anni che passano in un battito di ciglia. Sono gli anni cruciali della crescita e della formazione del protagonista, un vero outsider che lavora a tempo determinato per le ferrovie ma vuole scrivere. Che lavora poi come venditore porta a porta, operaio stagionale, organizzatore di eventi, ma vuole sempre scrivere. Ci sono stati alcuni incontri, in diversi periodi della sua vita, con poeti e scrittori poco illuminati dalle fioche luci della ribalta.

Intellettuali che si sono tenuti nascosti ma hanno scavato un solco dentro di lui. Sono autori di riferimento per il giovane scrittore, fuori dalle mode, lontani dal mercato, ma saranno fondamentali per la sua esistenza e la sua maturità. Dal disordine della memoria, le storie di questi incontri escono sparpagliate - mescolate con il resto della vita che intanto è andata avanti - eppure fulgide, pregne anche quando toccano la disperazione e la rovina. Il libro di Bregola è un invito a trovare la nostra strada e le guide più adatte al nostro carattere e alle nostre ambizioni. Con una scrittura lieve e dolorosa, l'autore ci consegna un magnifico memoir, scritto con la grazia dell’ispirazione. La prima presentazione del libro si terrà il 18 aprile alle 17,30 nella Libreria Libraccio di Mantova. Insieme all'autore ci sarà Marilena Boccola. Il libro sarà poi presentato sabato 26 aprile alle 17.30 nello Spazio Transeuropa di Massa. Insieme allo scrittore ci sarà Giulio Milani.

Davide Bregola è nato a Bondeno, in provincia di Ferrara, vive a Mantova. Ha vinto il Premio Tondelli per la narrativa (1999) con la raccolta di racconti 'Viaggi e corrispondenze'. Nel 2002 si è occupato di letteratura migrante in lingua italiana con il libro 'Da qui verso casa' e nel 2005 con 'Catalogo delle voci' dà la parola alla poesia migrante. Ha scritto, inoltre, libri per l’infanzia. Collabora con le pagine culturali di alcuni quotidiani, tiene incontri e seminari di scrittura creativa. Con Avagliano Editore ha pubblicato 'La vita segreta dei mammut in Pianura Padana' (Premio Chiara, 2017), 'Fossili e storioni. Notizie dalla casa galleggiante' (2019), e 'Nei luoghi ideali per la camporella' (2022) con cui si chiude la sua 'Trilogia della Pianura'.