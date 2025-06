Libri, l'11 giugno la presentazione del volume 'La Flotta' di Flavio De Luca

Quali furono i passaggi fondamentali del dirottamento dell’Achille Lauro? Come si arrivò alla crisi di Sigonella? Perché l’inchiesta sul commissariamento della Flotta Lauro cambiò per sempre il rapporto tra magistratura, stampa e potere politico? Domande e processi storici nell’Italia degli anni ’80 e ’90 che si intrecciano con la vicenda umana di Flavio de Luca. L’ex commissario di quella che fu la più grande compagnia navale commerciale del Mediterraneo racconta la sua storia nel libro 'La Flotta-prova generale di Tangentopoli' in uscita in libreria per la collana 'Black Line' di Graus Edizioni.

Il libro sarà presentato il prossimo 11 giugno alle ore 17.30 presso la Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica a Roma nell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Oltre all’autore del libro saranno presenti l’ex presidente del consiglio Giuliano Amato e l’ambasciatore Antonio Badini all’epoca consigliere diplomatico di Bettino Craxi. Modererà l’incontro la giornalista Greta Mauro.

La vicenda personale di Flavio de Luca si consuma in una Napoli definita la “capitale politica dell’Italia negli anni ’80” al vertice di un’azienda, la Flotta Lauro, che rappresentava per la città partenopea “quello che la Fiat era per Torino”. "Diventato commissario ad appena trent’anni, in un ambiente ostile e scettico, de Luca - si legge in una nota - sarà l’obiettivo perfetto di una magistratura convinta di aver trovato l’anello di congiunzione nel rapporto corrotto tra sistema imprenditoriale e partiti politici. Un impianto accusatorio che sarà poi demolito in Cassazione".