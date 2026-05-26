Massimiliano Ossini firma 'La voce nascosta', un romanzo di coraggio e libertà

Dopo il successo del suo primo libro dedicato ai giovani lettori, Massimiliano Ossini torna in libreria con "La voce nascosta", il nuovo romanzo pubblicato da Salani Editore (pagine 128, euro 13,90). Un racconto intenso e coinvolgente che prende ispirazione dall’infanzia romana dell’autore e affronta temi profondi come l’amicizia, il coraggio di essere sé stessi e la ricerca della propria voce.

Protagonista della storia è Adele, una ragazza che vive all’apparenza in una famiglia perfetta e in una realtà senza sbavature. Dietro quell’equilibrio, però, si nasconde un mondo fragile fatto di paure, sogni e desideri inconfessati. Adele sogna infatti di diventare attrice di teatro, ma deve fare i conti con la balbuzie che le impedisce di esprimersi liberamente. L’incontro con Elia, un ragazzo libero e misterioso che vive sulle rive del Tevere e ama profondamente gli animali, cambierà la sua vita. Attraverso questa amicizia speciale, Adele scoprirà il valore dell’autenticità e troverà il coraggio di affrontare le proprie insicurezze. Sullo sfondo si sviluppa anche un mistero che coinvolge traffici illegali di animali esotici, elemento che aggiunge ritmo e tensione alla narrazione.

Con uno stile semplice ma emozionante, Ossini intreccia il percorso di crescita personale dei protagonisti con temi molto attuali, come la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e l’importanza dell’ascolto. La voce nascosta è un romanzo pensato per i ragazzi, ma capace di parlare anche agli adulti, ricordando quanto sia importante trovare il coraggio di farsi sentire. Volto amatissimo della televisione italiana, Massimiliano Ossini è noto per programmi come Linea Bianca e Uno Mattina su Rai 1. Da anni porta avanti un forte impegno nella divulgazione ambientale, sia in televisione sia attraverso i suoi libri. Convinto che le nuove generazioni rappresentino la speranza per il futuro, continua a rivolgersi ai giovani con storie che uniscono avventura, emozioni e valori.