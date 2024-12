Miky Degni torna alla Pop Art con 'Wanted', l'opera esposta a Milano

Con 'Wanted' Miky Degni ritorna alla Pop Art con un’opera grafica che esporrà al Centro Culturale Artisti di via Bagutta, a Milano, a due passi dal Bosco Verticale dal 13 al 29 dicembre. Un’opera potente che, nella sua drammaticità, non ha bisogno di molte spiegazioni, poiché arriva dritta al cuore della comunicazione illustrando, a suo modo, la contemporaneità di un momento storico che vede coinvolto il mondo intero.

I colori utilizzati rimandano, inevitabilmente e simbolicamente, a un Paese ormai in macerie. Il mirino intorno all’occhio dell’uomo diviene indicativo del male che, banale e incomprensibile allo stesso tempo, è capace di cancellare il concetto di uomo. Ancora una volta l’arte vuole sottolineare come l’assenza di pensiero critico dell’essere umano, disposto a tutto pur di perseguire il proprio interesse, sia visceralmente legato alla vita come sua depauperazione fisica e intellettuale.

'Wanted', incarnazione di Putin, per il quale è stato spiccato un mandato di cattura internazionale, è un’opera grafica non in vendita, bensì regalata a chi volesse riprodurla in qualsiasi formato. Divulgabile, scaricabile e condivisibile su ogni piattaforma invita ad aprire un intimo dialogo con se stessi per rendere, in tal modo, l’individuo empatico ed incline al giudizio rispetto a alla storia odierna.