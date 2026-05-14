Milano, l'artista Danilo Pistone porta la purezza di Levissima in città

In un tempo segnato da ritmi accelerati, sovrastimolazione e modelli spesso irraggiungibili, cresce un’esigenza sempre più condivisa: ritrovare una dimensione più autentica, essenziale, concreta del vivere quotidiano. Un cambiamento culturale che emerge anche dall’ascolto delle conversazioni online, dove sempre più persone raccontano il bisogno di rallentare, semplificare e riconnettersi con ciò che è essenziale. È in questo contesto che nasce “Assapora la purezza”, il progetto artistico che porta nel cuore di Milano un frammento della purezza che si vive in montagna attraverso un murales d’autore firmato Danilo Pistone, in arte Neve, tra le figure più rilevanti del neo-muralismo contemporaneo.

L’opera prende forma in Alzaia Naviglio Grande 112, su una superficie di 35 metri per 4,5, trasformando uno spazio urbano in un vero e proprio belvedere contemporaneo: una finestra aperta sul paesaggio alpino, capace di cambiare la percezione del luogo e invitare chi passa a fermarsi, osservare, ritrovare un momento di connessione. Al centro del murale, un’immagine simbolica: un volto che si fonde con la montagna, fino a diventare un’unica materia. La Cima Piazzi emerge nello sguardo, sospesa tra realtà e immaginazione, in un dialogo continuo tra uomo e natura.

Realizzato interamente a mano libera con acrilici e spray, l’intervento integra anche vernici Airlite* che contribuiscono a ridurre l’inquinamento assorbendo alcune sostanze inquinanti, aggiungendo una dimensione concreta al valore dell’opera. Più che un intervento artistico, il progetto si propone come una riflessione sul modo in cui viviamo gli spazi urbani: un invito a riscoprire il valore dei gesti semplici, dello sguardo, del tempo. "Ho voluto creare un’immagine che non fosse solo da guardare, ma da vivere - racconta Neve -. Un’opera capace di generare una connessione profonda anche in un contesto urbano". Il progetto è promosso da Levissima, che da sempre lega la propria identità al territorio d’origine e alla purezza delle sue sorgenti, con l’obiettivo di portare questi valori anche nella quotidianità delle persone. "Intervenire su uno spazio urbano significa prima di tutto prendersene cura - commenta Chiara Croci, Senior Brand Manager di Levissima -. Con questo progetto abbiamo voluto restituire alla città un luogo che non fosse solo da attraversare, ma da vivere, capace di generare valore per le persone e per il territorio". Con “Assapora la purezza”, l’arte urbana diventa così uno strumento per raccontare un cambiamento più ampio: quello di un ritorno a una dimensione più autentica, semplice e consapevole del vivere.