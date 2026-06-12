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Morto David Hockney, il maestro dell'arte contemporanea aveva 88 anni

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Era noto per le sue opere d'arte che catturavano il mondo con colori brillanti e vivaci, dalle scene della California degli anni '60 ai paesaggi bucolici della sua natale Yorkshire

David Hockney - (Fermo immagine)
David Hockney - (Fermo immagine)
12 giugno 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È morto all'età di 88 anni David Hockney, artista britannico e una delle figure più influenti e importanti dell'arte contemporanea. La notizia della sua morte è stata annunciata dalla sua agente, Erica Bolton, che ha dichiarato che Hockney è deceduto serenamente a casa sua a Londra giovedì 11 giugno, un mese prima del suo 89esimo compleanno.

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Hockney era noto per le sue opere d'arte che catturavano il mondo con colori brillanti e vivaci, dalle scene della California degli anni '60 ai paesaggi bucolici della sua natale Yorkshire. La sua arte spaziava dalla pittura alla fotografia, dalla stampa al design di scenografie teatrali.

Nato nel 1937 a Bradford, nel nord dell'Inghilterra, Hockney crebbe in una famiglia di classe operaia e si dichiarò gay fin da giovane, un fatto piuttosto raro per l'epoca. Studiò arte a Bradford e poi al Royal College of Art di Londra, dove si laureò con una medaglia d'oro.

La sua carriera artistica decollò negli anni '60, quando si trasferì in California e iniziò a dipingere scene di vita quotidiana con colori vivaci e brillanti. Tra le sue opere più famose c'è 'A Bigger Splash'.

Hockney era noto anche per la sua personalità estroversa e il suo senso dell'umorismo. E' stato un artista molto prolifico e ha continuato a lavorare fino alla fine della sua vita. Nel 2018, la sua opera 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' è stata venduta all'asta per 90,3 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record per un artista vivente.

Negli ultimi anni della sua vita, Hockney si era ritirato nella campagna francese, dove ha continuato a dipingere paesaggi con colori vivaci e luminosi. Nonostante la sua fragilità fisica e la necessità di utilizzare una sedia a rotelle, è rimasto attivo nel mondo dell'arte fino alla fine della sua vita.

La morte di Hockney segna la fine di un'era nell'arte contemporanea.

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