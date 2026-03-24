'L'arte in edizione. Il mondo dei multipli tra storia e visione', la mostra a Milano

Una forma d’arte che unisce rigore tecnico e libertà creativa, in cui la serialità non limita l’unicità dell’opera, ma l'amplifica attraverso numerazione, firma e controllo diretto dell’autore. Il multiplo d’arte non è una semplice riproduzione, ma un’opera concepita dall’artista per esplorare nuovi linguaggi espressivi. Con 'L’arte in edizione, Iqoniq' -opening il 27 marzo, apertura fino al 28, via Pietro Borsieri 29 - Milano propone al pubblico un percorso espositivo dedicato alle tecniche e ai linguaggi che hanno definito il mondo delle edizioni nel Novecento e oltre. La mostra attraversa grafica e scultura seriale, offrendo una visione ampia del multiplo d’autore e del suo ruolo nella storia dell’arte e nel collezionismo contemporaneo.

Il primo livello dell'esposizione accoglie il visitatore con un percorso dedicato alla Pop Art nelle sue declinazioni italiana, britannica e americana. Serigrafie ed edizioni di Valerio Adami, Emilio Tadini, Lucio Del Pezzo e Ugo Nespolo dialogano con artisti internazionali come Peter Phillips, Robert Indiana, Mel Ramos e Roy Lichtenstein. Litografie e serigrafie mostrano come la grafica sia stata un terreno fondamentale di sperimentazione per molti protagonisti del Novecento. Il piano inferiore raccoglie invece alcune delle ricerche più significative del Novecento. Le visioni metafisiche di Giorgio de Chirico, il surrealismo di Salvador Dalí e Joan Miró, fino alle ricerche concettuali di Alighiero Boetti e Christo, al Nouveau Réalisme di Mimmo Rotella e alle sperimentazioni grafiche di Allen Jones.

Una sezione finale è dedicata ai multipli tridimensionali con opere di Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Giulio Paolini, Sergio Cavaliere e Helidon Xhixha, realizzate in materiali come ferro, legno, acciaio, ottone e bronzo. La mostra rappresenta l’estensione fisica della piattaforma Iqoniq, offrendo ai visitatori l’occasione di incontrare da vicino opere e tecniche che hanno segnato la storia delle edizioni d’artista. Attraverso 'L’arte in edizione', Iqoniq accompagna visitatori e collezionisti in un’esperienza immersiva, dove tecnica, storia, formati e materia si intrecciano in equilibrio tra accessibilità e ricerca, rivelando il multiplo come scelta culturale consapevole econcreta opportunità collezionistica.

Iqoniq è una piattaforma innovativa che offre la possibilità di investire in arte in modo consapevole e accessibile, permettendo allo stesso tempo di trasformare spazi privati e professionali – casa o ufficio – in ambienti eleganti e di rappresentanza. La collezione di Iqoniq comprende stampe e multipli d’arte originali dei grandi maestri del passato, numerati, firmati e certificati. La piattaforma, inoltre, seleziona con cura pezzi esclusivi provenienti dalle gallerie più prestigiose, coniugando valore culturale, qualità estetica e solidità nel tempo.