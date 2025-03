Mostre, 'Giacomo Puccini Manifesto' sarà riallestita a Treviso

È terminata domenica 2 marzo la mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, organizzata dal Comune di Lucca e sviluppata da Lucca Plus per il centenario della morte di Giacomo Puccini. Il progetto, ideato e curato da Simone Pellico, ha raccontato per la prima volta il rapporto tra il compositore e il cartellone pubblicitario, attraverso cento manifesti originali provenienti dal Museo nazionale Collezione Salce e le opere contemporanee di Riccardo Guasco. “Siamo felici di aver ricordato Puccini con un progetto inedito e di alto profilo - commenta Mario Pardini, sindaco di Lucca -, che ha raccolto un pubblico ampio e trasversale grazie ai tanti ambiti toccati dalla mostra. Un progetto solido, che ha ottenuto patrocini importanti ed il gradimento dei visitatori, inserendo il Comune di Lucca in un contesto culturale stimolante”.

A conferma della qualità del progetto, la mostra verrà riallestita a Treviso presso il Museo nazionale Collezione Salce. Elisabetta Pasqualin, direttrice del museo: “Come sempre quando si torna a casa dopo una lunga assenza, si fa festa. E ancor di più se ritorna a casa una mostra così ricca, esaustiva, stimolante e ben strutturata come questa di Lucca curata da Simone Pellico. Sarebbe davvero troppo riduttivo riporla in un cassetto, essa merita di essere ancora condivisa con un altro pubblico, per raccontare la figura geniale di Puccini e le sue molteplici sfaccettature”.

“La mostra - dal 20 aprile presso la sede di Santa Margherita del Museo nazionale Collezione Salce - vuole essere proprio questo, una festa condivisa perché l'eco pucciniana non si esaurisca nella sua città natale, ma continui a risuonare anche nel Veneto e nel resto d'Italia, sottolineando ancora una volta come la passione del collezionista Nando Salce continui ad essere in pari tempo una fonte inesauribile di documenti e una lente straordinaria per leggere la realtà”.