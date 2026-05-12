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Mostre: Gruppo Lavazza lancia 'Museo sospeso' per una cultura più inclusiva

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12 maggio 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Gruppo Lavazza rafforza il suo impegno per una cultura sempre più accessibile e inclusiva. Nasce così 'Museo Sospeso', l'iniziativa che dal 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, e con il patrocinio di Icom Italia - International Council of Museums, permetterà a persone in condizioni di vulnerabilità di visitare gratuitamente alcuni dei più importanti musei italiani, dal Museo Egizio alla Pinacoteca di Brera, fino alla Collezione Peggy Guggenheim. Un progetto che si inserisce nel percorso di IncluVisity, nato per abbattere non solo le barriere fisiche, ma anche quelle culturali, mettendo al centro la persona e la sua esperienza. Oggi la rete coinvolge 13 istituzioni in tutto il mondo ed è in continua espansione, con l'obiettivo di rendere la cultura un diritto davvero condiviso.

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