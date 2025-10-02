circle x black
Mostre: 'Quasi 100' celebra Carlo Riccardi, cronaca, politica e cinema nei suoi scatti

Roma celebra i 99 anni di Carlo Riccardi, primo paparazzo italiano, fotoreporter e artista che con i suoi scatti ha raccontato oltre mezzo secolo di storia

02 ottobre 2025 | 18.20
Redazione Adnkronos
In occasione del suo 99mo compleanno, il 3 ottobre 2025 apre la mostra 'Quasi 100' a Spazio5, in via Crescenzio 99/d a Roma, un percorso fotografico che attraversa la Capitale della cronaca, della politica e dello spettacolo, restituendo il ritratto di un autore che ha intrecciato la propria vita con quella della città eterna. L'inaugurazione è prevista per venerdì 3 ottobre alle ore 18.00. 'Quasi 100' celebra Carlo Riccardi: Roma, cronaca, politica e cinema in scatti del primo paparazzo italiano, fotoreporter e artista che con i suoi scatti ha raccontato oltre mezzo secolo di storia.

Dai reportage della ricostruzione postbellica ai ritratti dei protagonisti della 'Dolce Vita', dai volti dei grandi del cinema alle immagini delle piazze politiche, le fotografie di Riccardi sono diventate memoria collettiva, icone di un’epoca. La mostra raccoglie materiali d’archivio unici, molti dei quali inediti, e intende segnare l’avvio delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’autore, che cadrà nel 2026.

Tag
carlo riccardi fotografia fotografi romani dolce vita roma fotografi italiani
