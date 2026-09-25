Musei, 'Pegaso - Il Cavallo alato' di Bonanno Conti al Magma di Catania grazie a Fondazione Antonio Presti

Magma, il Museo a cielo aperto di arte contemporanea nel quartiere Librino di Catania, si arricchisce di una nuova opera donata alla comunità dalla Fondazione Antonio Presti: la scultura “Pegaso - Il Cavallo alato” dell’artista Antonello Bonanno Conti.

L’inaugurazione si svolgerà martedì 13 ottobre 2026 alle ore 10.00 nello slargo antistante l’Istituto comprensivo Campanella Sturzo, viale Bummacaro 6, alla presenza della stampa, delle istituzioni e di tutte le scuole e associazioni del quartiere. Protagonisti della giornata saranno i bambini e le mamme di Librino che hanno contribuito alla realizzazione di 5 mila manufatti che verranno collocati lungo la nuova installazione che prenderà il nome di “La Porta di Pegaso”, come conclusione di un percorso partecipativo con tutte le scuole del quartiere. Sarà presente anche la poetessa e scrittrice Maria Attanasio, da tempo coinvolta nel percorso culturale ed educativo promosso dalla Fondazione.

Il nuovo progetto rientra nella “politica della bellezza” come codice educativo portata avanti da anni dalla Fondazione Antonio Presti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della persona e l’integrazione dell’individuo nella società. ''L’artista, quando sceglie la via della bellezza, del rigenerare e del restituire, trova il senso nella condivisione con la comunità – dichiara Antonio Presti –. Noi l’abbiamo fatto in tutti questi anni attraverso i nostri laboratori e processi artistici, dove l’opera d’arte non è il cosiddetto manufatto, ma tutti gli abitanti che abitano il quartiere di Librino. La visione di un cavallo alato, costruito in acciaio specchiante col sole, parlerà al cuore dei bambini di Librino e ogni volta che un bambino passerà da quel luogo dove c’è il Pegaso, anche solo per un attimo, dovrà interrompere il collegamento col suo ordinario, a volte depresso, e collegarsi a una straordinaria visione che porta allo stupore e alla meraviglia del racconto del sogno. Questo è il nutrimento dell’anima della politica della bellezza''.

La nuova opera “Pegaso - Il Cavallo alato” entra nel percorso di Magma, il Museo a cielo aperto che da trent’anni a Librino trasforma strade, muri e spazi urbani del quartiere in luoghi d’arte, partecipazione e identità collettiva. L’inaugurazione non rappresenterà soltanto la presentazione di una scultura, ma il momento culminante di un processo condiviso che ha coinvolto artisti, scuole, bambini, insegnanti e famiglie.