Nasce il premio Strega Saggistica, Solimine: "Luce sui libri che fanno circolare idee"

Novità in casa Strega con un nuovo Premio per la Saggistica. Dopo aver varato, a partire dal 2014, il riconoscimento per la letteratura europea e quello per le ragazze e ragazzi, oltre che quello per la poesia, il più importante alloro letterario del nostro Paese aggiunge un ulteriore tassello. Nasce il premio Strega Saggistica, la cui struttura è stata presentata oggi a Roma, presso la Casa dell’Architettura nel complesso monumentale dell’Acquario Romano. Il riconoscimento è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e da Taobuk-Taormina Book Festival. Il 15 aprile verrà annunciata a Roma la cinquina, mentre il vincitore verrà proclamato il 20 giugno al Festival Taobuk di Taormina.

"Questo premio - ha spiegato all'AdnKronos Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci - nasce con la finalità di gettare luce su un segmento della produzione editoriale importante perché i libri di saggistica fanno circolare le idee, sono libri di cui si parla sui giornali e nei talk show televisivi. Però, ci sembra che non sempre riescano ad arrivare al grande pubblico come dimostrano anche i risultati delle vendite. La finalità è quella di individuare ogni anno 5 libri che indichino in che modo il mondo degli studi, dell'approfondimento, del giornalismo d'inchiesta tocca i grandi temi della contemporaneità e proporli al pubblico. La speranza è che possa essere un premio che promuova questi libri".

La struttura del Premio si ispira a quella già sperimentata nelle sezioni dedicate alla narrativa europea e alla poesia. I componenti del Comitato scientifico – Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Antonella Ferrara, Simonetta Fiori, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e dal presidente Giovanni Solimine - avranno il compito di individuare entro il mese di aprile cinque opere che rispettino diversi criteri: possono partecipare esclusivamente opere scritte in lingua italiana, di autori viventi al momento della selezione, pubblicate in prima edizione tra marzo dell’anno precedente e febbraio dell’anno in corso (per la prima edizione, dall'1 gennaio 2024 al 28 febbraio 2025).

Non sono ammesse alla competizione autopubblicazioni e opere edite unicamente in formato digitale o prive di codice Isbn. I libri prescelti dovranno essere caratterizzati da un’analisi rigorosa e da una profonda capacità di stimolare il dibattito su tematiche d’interesse collettivo. L'obiettivio, ha sottolineato Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, è anche quello di sviluppare "la riflessione su temi di interesse collettivo", incentivando "la conoscenza del bene comune, la passione per la ricerca in campo umanistico e scientifico" e promuovendo "l'editoria di qualità".

Spetterà poi al voto dei singoli componenti della Giuria - circa cinquanta personalità di spicco dell’accademia, della ricerca scientifica e del giornalismo d’inchiesta e culturale, inclusi i componenti del Comitato scientifico - determinare tra le opere candidate quella che meglio rappresenta la produzione di più alta qualità della saggistica contemporanea. Prima dell'annuncio del vincitore - che verrà proclamato il 20 giugno al Festival Taobuk Taormina Book Festival - nel mese di maggio i cinque autori candidati incontreranno il pubblico di lettori in un evento di presentazione a Trieste, al Festival Scienza e Virgola, e a Roma, di nuovo all’Acquario Romano. Nel corso dell’appuntamento il comitato promotore assegnerà un premio speciale a un saggista non italiano, le cui opere siano state tradotte nel nostro Paese.