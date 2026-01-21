circle x black
Olimpia Milano celebra 90 anni di storia

In libreria il libro di Werther Pedrazzi

21 gennaio 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
Novant'anni di basket, di vittorie, cadute e rinascite che si intrecciano con la storia sportiva e civile di una città. In occasione del 90esimo anniversario dell'Olimpia Milano, la squadra di pallacanestro più titolata d'Italia, torna in libreria "Scarpette Rosse. La storia dell'Olimpia Milano" (Limina, pagine 272, euro 19,90), il libro di Werther Pedrazzi, arricchito da uno scritto inedito di Andrea Gentile. Il volume ripercorre la lunga e intensa parabola di un club diventato leggenda, capace di attraversare epoche diverse restando sempre al centro del panorama cestistico nazionale ed europeo.

La storia comincia nel 1936, nella Milano che cambia volto, quando la Triestina Milano accende una scintilla destinata a durare nel tempo. Dal dopoguerra, con la fusione con il Dopolavoro Borletti nel 1947, nasce l'Olimpia: non solo una squadra, ma un laboratorio di idee, talento e ambizione, in cui si sono formati e affermati alcuni dei più grandi protagonisti della pallacanestro.

Pedrazzi racconta un'epopea che va oltre i trofei, attraversando figure simbolo come l’intuizione visionaria di Adolfo Bogoncelli, la leadership di Cesare Rubini, l’arrivo del greco Stephanidis, fino ai cicli vincenti del dream team con Dino Meneghin e Mike D'Antoni. Nel racconto trovano spazio anche il legame con Dan Peterson, l'eco lontana di Kobe Bryant, e le magie sul parquet di Pittis, Fucka, Bodiroga e Gallinari.

Il libro alterna imprese indimenticabili a momenti difficili, quando il basket milanese ha rischiato di spegnersi. Eppure, come sottolinea l'autore, l'Olimpia ha sempre trovato la forza di rialzarsi. Il segreto, scrive Pedrazzi, non risiede soltanto nel palmarès, ma nella capacità di trasformare vittorie e sconfitte in una memoria collettiva, fatta di fede sportiva, identità cittadina e passione condivisa.

Werther Pedrazzi, firma del "Corriere della Sera" e di "Dailybasket", con un passato da giocatore e allenatore, mette in campo esperienza diretta e passione. Ne nasce il ritratto di una "signora del basket" che, a 90 anni dalla sua nascita, continua a raccontare una storia infinita. (di Paolo Martini)

