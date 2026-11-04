'Pastorale americana' di Philip Roth torna in libreria con 15 appuntamenti in tutta Italia

Un grande classico della letteratura contemporanea torna finalmente sugli scaffali e diventa l'occasione per una lettura collettiva che attraversa l'Italia. In occasione del ritorno in libreria di "Pastorale americana" di Philip Roth, pubblicato da Adelphi, martedì 10 novembre nella nuova traduzione di Matteo Codignola, Feltrinelli promuove in esclusiva un'iniziativa nazionale che coinvolge 15 librerie, da nord a sud, in un appuntamento dedicato alla riscoperta di uno dei capolavori del Novecento.

Pubblicato originariamente nel 1997 e vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 1998, "Pastorale americana" è uno dei romanzi più celebri dello scrittore statunitense. Attraverso la storia di Seymour Levov, detto lo Svedese, e della sua famiglia, Roth racconta il crollo del sogno americano, le contraddizioni di un'intera generazione e la frattura tra aspirazioni individuali e trasformazioni collettive. Un'opera capace di interrogare ancora oggi il nostro presente, affrontando temi universali come l'identità, il conflitto generazionale, la famiglia e la disillusione.

Per celebrare questo atteso ritorno, le librerie Feltrinelli diventano luoghi di confronto e partecipazione, dando vita a un programma diffuso che mette al centro il piacere della lettura e la condivisione delle idee. Un'iniziativa esclusiva che riunisce lettori, autori, studiosi e comunità letterarie in un dialogo intorno all'opera di Roth, attraverso incontri, conversazioni e appuntamenti dei book club. Il programma del 10 novembre coinvolgerà contemporaneamente 15 città italiane: Arezzo, Bologna, Brescia, Firenze, Mantova, Milano, Palermo, Pistoia, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trento, Varese e Venezia.

A Bologna, la professoressa Elena Lamberti guiderà l'incontro dedicato al romanzo, mentre a Firenze saranno protagonisti Vanni Santoni, Alessandro Raveggi e Matilde Santoni. A Milano, l'appuntamento vedrà la partecipazione di Ilenia Zodiaco e Marco Cantoni, mentre a Roma il confronto sarà affidato ad Antonella Lattanzi e Tommaso Pincio.

A Trento interverranno i professori Daniele Giglioli e Andrea Binelli, mentre a Palermo l'iniziativa coinvolgerà Giorgia Duro e il book club Righe Ribelli. A Varese parteciperà Giulio D'Antona, a Mantova Georgiana Ursache insieme al Tasty Tales Club, a Pistoia Matteo Moca, a Brescia lo scrittore e critico Michele Masneri, reduce da un suo viaggio recente a Newark con alcuni dei membri dell'English Book Club della libreria. Ad Arezzo, Savona, Torino e Salerno saranno invece i book club delle librerie a guidare la conversazione, valorizzando il ruolo delle comunità di lettori nella scoperta e nella rilettura dei grandi classici.

L'iniziativa conferma l'impegno di Feltrinelli nel rendere le librerie non soltanto spazi dedicati ai libri, ma anche luoghi di incontro, approfondimento e dialogo culturale. Un'occasione per avvicinare nuovi lettori alla scrittura di Philip Roth e invitare chi già conosce il romanzo a riscoprirlo attraverso nuovi sguardi e interpretazioni.