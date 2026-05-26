"Pensa al colore del mare", esce il nuovo romanzo di Filippo Ritondale

L’estate 2026 porta in libreria "Pensa al colore del mare", nuovo romanzo di Filippo Ritondale pubblicato da De Cultura.

Dopo l’esordio con "Il lume e la lama" (Cairo) lo scrittore torna con un’opera intensa che indaga il senso dell’amore e della perdita. Protagonista è Marco Rispoli, scrittore che, all’indomani della morte della moglie, si interroga sul significato dell’amore mentre accompagna la giovane nipote Lilli nei primi passi nel mondo dei sentimenti adulti. Gli ultimi anni della sua vita scorrono in simbiosi con la natura e in dialogo con i libri, fino a un incontro casuale che gli rivelerà il rovescio della medaglia: l’odio e il dolore più tragico,

Filippo Ritondale nasce a Torre del Greco il 15 agosto 1954. Allievo della Nunziatella, entra nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1972. Nella sua carriera ricopre incarichi in diverse città e si congeda nel 2018 con il grado di generale di corpo d’armata. "Pensa al colore del mare" è disponibile in libreria e online da fine maggio 2026.