circle x black
Cerca nel sito
 

"Pensa al colore del mare", esce il nuovo romanzo di Filippo Ritondale

sponsor

ritondale
26 maggio 2026 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’estate 2026 porta in libreria "Pensa al colore del mare", nuovo romanzo di Filippo Ritondale pubblicato da De Cultura.

CTA

Dopo l’esordio con "Il lume e la lama" (Cairo) lo scrittore torna con un’opera intensa che indaga il senso dell’amore e della perdita. Protagonista è Marco Rispoli, scrittore che, all’indomani della morte della moglie, si interroga sul significato dell’amore mentre accompagna la giovane nipote Lilli nei primi passi nel mondo dei sentimenti adulti. Gli ultimi anni della sua vita scorrono in simbiosi con la natura e in dialogo con i libri, fino a un incontro casuale che gli rivelerà il rovescio della medaglia: l’odio e il dolore più tragico,

Filippo Ritondale nasce a Torre del Greco il 15 agosto 1954. Allievo della Nunziatella, entra nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1972. Nella sua carriera ricopre incarichi in diverse città e si congeda nel 2018 con il grado di generale di corpo d’armata. "Pensa al colore del mare" è disponibile in libreria e online da fine maggio 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
romanzo amore perdita natura libri
Vedi anche
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza