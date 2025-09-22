circle x black
Pizzi (direttore Atelier Mitoraj e curatore mostra): "La differenza l'hanno fatta i luoghi, questo parco è unico"

22 settembre 2025 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si chiuderà il 31 ottobre la mostra "Lo sguardo – Humanitas Physis", dedicata all'artista polacco Igor Mitoraj e allestita a Siracusa tra il Parco Archeologico Neapolis e il Castello Maniace a Ortigia e sull'Etna, a Ragalna. A margine del finissage di sabato scorso, le dichiarazioni del direttore dell'Atelier Mitoraj e curatore della mostra Luca Pizzi. "Certo, Mitoraj con i miti si doveva confrontare -commenta Pizzi, Credo che Mitoraj abbia accompagnato il mito della Sicilia. Dieci anni e forse anche più, che realizziamo mostre, esposizioni in luoghi spettacolari, ma mai eravamo riusciti a fare una cosa come questa. Questa mostra si differenzia molto da tutte le altre, soprattutto per i luoghi. Ci sono i quattro elementi che ho voluto richiamare partendo dall'Etna, tre luoghi simboli della Sicilia: Etna, Ortigia e il parco archeologico della Neapolis, non so nemmeno io come sia successo. Credevo che si fosse chiuso un capitolo con questa regione e, invece, dopo che mi hanno fatto questa proposta e dopo aver effettuato un sopralluogo nel parco, ho capito che si poteva fare qualcosa di veramente differente. Credo di esserci riuscito. La differenza l'hanno fatta i luoghi. Questo parco è differente dagli altri. C'è la natura, c'è la Physis, c'è l'humanitas, ci sono tante cose. E poi ci sono le Latomie, che è l'aspetto che mi ha colpito molto: queste grotte, queste cave dalle quali sono stati estratti i materiali con cui hanno realizzati i vari templi e monumenti. Ma chi è che ha realizzato tutto questo? L'ha fatto l'uomo: quindi i prigionieri, gli schiavi, che lavoravano all'interno e che vivevano questi posti. E tutto questo pathos mi ha convinto".

