Tajani contro Iacchetti: "Non è vero che il governo non fa niente su Gaza"

Il ministro degli Esteri, ospite di È sempre Cartabianca, ribatte alle accuse dell'attore e conduttore: "Non conosce niente, fa il comico benissimo, poi si fa eleggere e viene a parlare di politica"

Antonio Tajani ed Enzo Iacchetti
24 settembre 2025 | 09.14
Redazione Adnkronos
"Il signor Iacchetti parla senza conoscere le cose". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento con 'E' sempre Cartabianca' nella puntata di martedì 23 settembre. "Basta bugie. Basta fare propaganda politica sulla pelle della popolazione civile a Gaza", scrive poi nel post attraverso il quale condivide il suo intervento nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer.

"Non è vero che non abbiamo fatto niente, che la Flotilla si è sostituita al governo... mi permetta di dire la verità. Noi abbiamo mandato decine di tonnellate di beni alla popolazione palestinese, siamo il Paese che al mondo ha accolto il maggior numero di palestinesi rifugiati da Gaza... Non è vero che non abbiamo fatto niente, gli italiani devono sapere la verità. Iacchetti che non conosce niente, fa il comico benissimo, poi si fa eleggere e viene a parlare di politica", ha detto il titolare della Farnesina.

Enzo Iacchetti, dopo la lite in tv con Eyal Mizrahi, ieri è tornato ospite della trasmissione. "Non sono un violento" , ha detto. L'attore e comico è convinto che su Gaza non possa esserci contraddittorio: "Ci può essere in caso di un incidente stradale tra due automobilisti, ma quando c'è un genocidio riconosciuto da tutti il contraddittorio non esiste".

enzo iacchetti gaza gaza tajani iacchetti tajani contro iacchetti gaza iacchetti govenro
