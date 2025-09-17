Scontro in tv a ‘E’ sempre CartaBianca tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. L’attore, comico e conduttore di Striscia, durante l’ultima puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, Enzo Iacchetti, è intervenuto sulla situazione nella Striscia di Gaza.

Di fronte alla presa di posizione da parte di Iacchetti contro Israele, Mizrahi ha replicato: “Lei è un fascista”. “Cosa hai detto stronzo? - grida alterato l’attore – vengo giù e ti prendo a pugni”. Mentre Bianca Berlinguer, che non ha sentito inizialmente le parole di Mizrahi invita alla calma, quest’ultimo ha ripetuto le sue parole.

quel “definisci bambino” é agghiacciante, immenso enzo iacchetti pic.twitter.com/dOuENm1Nkb — mari 🫧 (@chevitadestenti) September 16, 2025

Poco prima Mizrahi aveva parlato di Israele, della decisione di entrare a Gaza: “Non c’è nessuna voglia di ammazzare tutti i palestinesi”. “E come mai ne sono morti quasi 200mila? – ha replica Iacchetti – lei non deve dire queste stronzate”. Poi rivolto a Bianca Berlinguer: “Tu me lo dovevi dire che c’era una persona senza ragionamento. Mi alzo e me ne vado, mi dispiace”.