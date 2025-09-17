circle x black
Iacchetti e la rissa in tv a 'E’ sempre Cartabianca': "Fascista", "Str...o, ti prendo a pugni"

La lite con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, su Gaza: il comico e attore minaccia di andarsene

Enzo Iacchetti - (Fotogramma/Ipa)
17 settembre 2025 | 08.55
Redazione Adnkronos
Scontro in tv a ‘E’ sempre CartaBianca tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. L’attore, comico e conduttore di Striscia, durante l’ultima puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, Enzo Iacchetti, è intervenuto sulla situazione nella Striscia di Gaza.

Di fronte alla presa di posizione da parte di Iacchetti contro Israele, Mizrahi ha replicato: “Lei è un fascista”. “Cosa hai detto stronzo? - grida alterato l’attore – vengo giù e ti prendo a pugni”. Mentre Bianca Berlinguer, che non ha sentito inizialmente le parole di Mizrahi invita alla calma, quest’ultimo ha ripetuto le sue parole.

Poco prima Mizrahi aveva parlato di Israele, della decisione di entrare a Gaza: “Non c’è nessuna voglia di ammazzare tutti i palestinesi”. “E come mai ne sono morti quasi 200mila? – ha replica Iacchetti – lei non deve dire queste stronzate”. Poi rivolto a Bianca Berlinguer: “Tu me lo dovevi dire che c’era una persona senza ragionamento. Mi alzo e me ne vado, mi dispiace”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
