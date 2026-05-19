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Premio Acea Contemporanea, Amura: "Tema dell’acqua per valorizzare giovani talenti"

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Salvatore Amura - (foto ufficio stampa)
Salvatore Amura - (foto ufficio stampa)
19 maggio 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Valore Italia ha assunto questa sfida estremamente importante e dobbiamo essere grati ad Acea che ha voluto lanciare questa operazione che al centro ha il tema della valorizzazione dei giovani artisti, in questo caso dell'Accademia di Belle Arti di Roma, del Sae Institute di Milano, dell'Accademia Italiana di Roma e Firenze. Una sfida che ha messo al centro il tema dell'acqua, che è un tema estremamente interessante sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dello sviluppo artistico. Proviamo una grandissima emozione nel vedere completato questo lavoro che oggi arriva in mostra con un catalogo molto prestigioso”. Lo ha dichiarato Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia, a margine della premiazione del Premio Acea Contemporanea che si è svolto a Roma presso il museo Acea Heritage. Il concorso, alla sua prima edizione, è stato promosso da Acea e Valore italia.

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“Vediamo in mostra opere e approcci molto diversi tra loro - ha proseguito Amura - abbiamo installazioni artistiche, sound design, fotografie, pittura, opere di design e di moda. Tutti sono partiti dallo stesso punto di vista ma hanno sviluppato un racconto e un approccio artistico molto diverso. Le opere verranno inserite all'interno della collezione permanente di Acea, per cui rimarranno del patrimonio di Acea. Queste opere inoltre gireranno l’Italia, nelle sedi più importanti di Acea sul territorio italiano, ma arriveranno anche all'estero. È giusto valorizzare il racconto di una parte artistica del made in Italy che riguarda i giovani artisti. Tutte le opere hanno portato un'emozione e un interesse particolare perché c’è uno spirito di racconto e di avventura nell'affrontare un tema così particolare come l’acqua”.

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Premio Acea Contemporanea arte contemporanea giovani talenti acqua
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