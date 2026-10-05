Premio Malaparte 2026, a Capri il riconoscimento a Samanta Schweblin

È Samanta Schweblin la vincitrice del Premio Malaparte 2026, il prestigioso riconoscimento letterario internazionale che ogni anno porta a Capri una delle voci più significative della letteratura contemporanea. La scrittrice argentina, autrice di racconti e romanzi, è stata scelta dalla giuria per la sua capacità di esplorare attraverso la scrittura paure, ansie, inquietudini e fragilità dell'animo umano. Un'edizione che segna anche una nuova attenzione del Premio alla narrativa breve e che conferma la vocazione internazionale del riconoscimento, rinato nel 2012 per iniziativa di Gabriella Buontempo.