Processo a Darwin: superato o ancora attuale?

Charles Darwin è stato uno dei personaggi più divisivi della storia. Un personaggio senza mezze misure: accettato in toto o criticato nel suo insieme con tanto di illustri come Benedetto Croce ("gli scimmioni" di Darwin, "che gettano l'uomo nell'abisso degenerante del materialismo"), Niccolò Tommaseo ("Mosè delle scimmie") e più di recente il teologo Jürgen Moltmann ("cattivo maestro"). E la lista potrebbe occupare una intera enciclopedia tanto ha fatto storia il suo "L'origine della specie" pubblicato per la prima volta nel 1859. Malgrado siano passati oltre 160 anni dalla sua uscita, quella pubblicazione continua a dividere. E proprio per essere una libro controverso il tradizionale 'Processo' del 10 agosto a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) ha deciso di metterlo alla sbarra in qualità di imputato.

"Processo a Darwin" è il tema al centro di questo evento promosso da Sammauroindustria che da 25 anni mette sotto torchio un personaggio, un tema o un periodo chiave della storia dell'umanità. A decidere il verdetto saranno i partecipanti muniti di paletta, in una scelta tutt'altro che semplice. Nel "Processo a Darwin" a guidare l'accusa sarà Marco Ferraguti professore all'Università di Milano, la difesa è condotta da Stefano Mazzotti, direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara. Presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori, fondatore del 'Processo' e direttore di Sammauroindustria. Lo scenario dell'evento è sempre la Torre di pascoliana memoria a San Mauro Pascoli, luogo dal forte carico simbolico: amministrata da Ruggero Pascoli, padre di Giovanni Pascoli, ucciso da ignoti proprio il 10 agosto del 1867. Il verdetto del 'Processo' viene emesso dal pubblico presente munito di paletta. L'ingresso è libero, l'inizio è alle ore 21.00.

Del fatto che Darwin sia un personaggio attraversato da luci e ombre è convinto l'accusatore Marco Ferraguti, autore di numerose pubblicazioni sul tema, nonché traduttore di testi su Darwin, tra i fondatori della Società Italiana di Biologia evoluzionistica: "Proveremo a guardare in faccia Darwin. Superato negli anni il dibattito ottocentesco evoluzione sì - evoluzione no, oggi tutti accettano che la vita sulla Terra abbia avuto una storia, ma stranamente Darwin, l'uomo che ha dato l'avvio a questa scoperta, viene spesso criticato. Cercheremo di sfatare un po' di leggende e di presentare ai giurati luci ed ombre di un uomo complicato, che comunque si voglia vedere ha lasciato un segno profondo nella cultura umana".

Della genialità di Darwin è convinto il difensore Stefano Mazzotti che non ha dubbi sull'attualità delle sue teorie: "Le idee e le intuizioni del grande naturalista inglese Charles Darwin hanno rivoluzionato la cultura dell’umanità. La teoria dell’evoluzione costituisce quel complesso di elementi teorici e sperimentali indispensabile per interpretare l'insieme dei fenomeni della vita, comprese le origini della specie umana. Attraverso il meccanismo della selezione naturale, l’evoluzione biologica ha prodotto la grande diversità delle forme di vita sul nostro pianeta".

Promosso da Sammauroindustria, il 'Processo' è nato nel 2001 dall’idea di riaprire il caso sull'omicidio del padre del poeta, Ruggero Pascoli, assassinato in un agguato il 10 agosto del 1867. Da quella prima intuizione si sono susseguiti, il 10 agosto di ogni anno, altri Processi su personaggi che hanno fatto la storia della Romagna (e non solo): il Passatore di Romagna (2002), La cucina romagnola (2003), Romagna di Mussolini (2004), Mazzini (2005), Secondo Casadei (2006), Garibaldi (2007), Togliatti (2008), Badoglio (2009), il Romagnolo (2010), Cavour (2011), Processo d’Appello Pascoli (2012), Rubicone (2013), Pellegrino Artusi (2014), Il ’68 (2015), Giulio Cesare (2016), Rivoluzione Russa (2017), Romagna delle 5 Marce su Roma (2018), Machiavelli (2019), I Vitelloni (2020), il Partito Comunista (2021), Ulisse (2022), Rivoluzione Francese (2023), Cuore (2024).

La 25esima edizione del 'Processo' è stata presentata oggi (venerdì 1 agosto) dal presidente e dal direttore di Sammauroindustria, Daniele Gasperini e Miro Gori, dal sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, e dall'assessora alla Cultura, Lisa Maroni.