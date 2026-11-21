La memoria come un filo che attraversa il tempo, tiene insieme le generazioni e restituisce voce a un mondo che rischia di scomparire. La Biblioteca comunale di Ferentino si è trasformata in un luogo di emozioni e ricordi per la presentazione di "Nato in una grande famiglia. I ricordi agrodolci di un giornalista televisivo che ha trascorso la sua infanzia a Ferentino", il libro di Giorgio Salvatori che ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe. A introdurre l’incontro è stata la professoressa Bianca Maria Valeri. A dialogare con l’autore Adriano Monti Buzzetti, giornalista del Tg2 e direttore di Rai Libri, in un confronto che ha intrecciato storie personali e riflessioni sul valore della famiglia e delle proprie radici.

Al centro del racconto, una famiglia nel senso più autentico e antico del termine: una comunità larga, quasi tribale, fatta di nonni, zii, cugini e affetti sinceri. Un universo di relazioni e presenze che si contrappone alle solitudini della società contemporanea, sempre più popolata da 'monadi chiuse'. Salvatori riapre i bauli dei ricordi e riporta alla luce un’umanità fatta di legami, volti e storie, senza nostalgia artificiale, ma con la consapevolezza di ciò che abbiamo perduto.

Giornalista e scrittore, già volto del Tg2 e direttore del periodico Myrrha, Salvatori ha regalato al pubblico un viaggio personale diventato racconto collettivo. Perché certe storie appartengono a chi le scrive, ma finiscono per parlare a tutti. E Ferentino, per un pomeriggio, si è ritrovata dentro quella grande famiglia.