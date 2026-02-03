circle x black
Scoperto acquedotto della villa romana dei Casoni nel Reatino

I resti nel territorio di Montopoli di Sabina

03 febbraio 2026 | 16.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Scoperto un importante acquedotto di epoca romana all'interno della Villa dei Casoni, nel territorio di Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti. L'importante ritrovamento si deve all'attività di ricerca e studio sull'immenso patrimonio ipogeo della Sabina della Soprintendenza Abap per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, che sta coordinando gli scavi, e il Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio.

La villa dei Casoni, di epoca repubblicana, si sviluppava su due terrazze digradanti: quella inferiore ospitava il giardino con ninfeo e piscina circolare, mentre su quella superiore si articolava la zona residenziale con criptoportico, cubicoli e tablino. La presenza di "acquedotti molto antichi" e della cosiddetta Fonte Varrone era già segnalata alla fine del Settecento e nel corso dell'Ottocento da diverse fonti storiche, ma solo oggi, grazie a un'accurata indagine topografica e a ripetute ricognizioni sul territorio, è stato possibile rintracciare con certezza non solo la fonte, ma anche l’acquedotto e le sorgenti che alimentavano il complesso.

"La scoperta di questo acquedotto rappresenta un’opportunità unica per comprendere l’approvvigionamento idraulico di una delle ville più importanti della Sabina - sottolinea Nadia Fagiani della Soprintendenza - Grazie alla tecnologia Lidar sarà possibile ottenere una mappatura completa in 3D dell’intero sistema idraulico sotterraneo, in relazione alle strutture murarie e agli ambienti soprastanti della villa. Trattandosi di un’opera idraulica molto antica, lo studio consentirà inoltre di ampliare le conoscenze sugli insediamenti sabini, i cosiddetti vici, antecedenti alla conquista romana".

Le indagini speleologiche hanno permesso di individuare un complesso sistema idraulico sotterraneo costituito da una rete articolata di cunicoli scavati nel conglomerato naturale. "Si tratta di un sistema di drenaggio e captazione delle acque situato a circa 300 metri dalla villa", spiega Cristiano Ranieri, presidente del Gruppo Speleo Archeologico Vespertilio. "Le acque provenienti da queste sorgenti, che fino a pochi decenni fa alimentavano un fontanile noto come 'Fonte Varrone', venivano convogliate in una cisterna con funzione anche di vasca limaria e poi redistribuite alle varie utenze della villa. È un sistema che doveva essere in uso già prima della romanizzazione della Sabina, riferibile a un antico abitato presente nell'area", evidenzia Ranieri.

Questo ritrovamento, inoltre, costituisce un contributo rilevante all'ampliamento delle conoscenze sul territorio di Montopoli di Sabina e sull'area archeologica della Villa dei Casoni, già interessata da campagne di indagine non invasive e attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Studi Classici dell'Università di Basilea, sotto la direzione di Sabine Huebner.

acquedotto villa romana epoca repubblicana sistema idraulico sotterraneo Lidar indagini speleologiche
