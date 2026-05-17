circle x black
Cerca nel sito
 

Stefania Auci: 'La Sicilia deve ritrovare la coscienza della propria forza culturale'

sponsor

La scrittrice della Saga dei Florio racconta un’isola che deve liberarsi dagli stereotipi e recuperare consapevolezza della propria identità: “Non siamo immobili né ignoranti, la nostra storia dimostra il contrario”

Stefania Auci: 'La Sicilia deve ritrovare la coscienza della propria forza culturale'
17 maggio 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La Sicilia deve recuperare la coscienza della propria forza culturale”. È da qui che parte la riflessione della scrittrice Stefania Auci, autrice della saga dei Florio che con "I leoni di Sicilia", "L'inverno dei leoni" e "L'alba dei leoni" (Editrice Nord) ha riportato al centro della narrativa italiana la storia, l’identità e le contraddizioni dell’isola. Dal Salone internazionale del Libro di Torino, Auci guarda alla Sicilia come a una terra che ha ancora bisogno di riscattarsi dagli stereotipi e di ritrovare consapevolezza di sé. “Non vedo abbastanza autocoscienza della nostra capacità di raccontare storie, della nostra memoria e della nostra cultura”, dichiara in un'intervista all'Adnkronos. Per la scrittrice è necessario recuperare “la forza delle idee” e la consapevolezza di ciò che i siciliani sono stati capaci di fare nel corso della storia.

CTA

Secondo Auci, il cambiamento passa soprattutto attraverso la cultura; per la Sicilia è giunta l'ora di liberarsi di tanti luoghi comuni. “Gli stereotipi si combattono con i racconti, con i romanzi, con gli strumenti mediatici della narrazione”, afferma. Tra i luoghi comuni più dannosi cita quello che descrive i siciliani come “immobili e ignoranti”. Una visione che respinge con decisione: “Ogni giorno dimostriamo di non essere né immobili né ignoranti, né privi di volontà”.

Nel suo discorso emerge anche il forte legame con la tradizione letteraria siciliana. Accanto ai grandi nomi di Giovanni Verga e Luigi Pirandello, la scrittrice richiama figure meno celebrate come Maria Messina e Laura Di Falco, sottolineando come la Sicilia sia un mosaico di identità differenti. “Non esiste una sola isola, ne esistono tante”, osserva. Per Auci, proprio questa pluralità rappresenta la ricchezza più autentica della Sicilia. L’isola viene descritta come un “laboratorio” del Mediterraneo, un luogo in cui culture diverse si incontrano e si fondono. “La nostra centralità nel Mediterraneo significa capacità di sintesi”, spiega, “e capacità di trasformare molteplici spunti culturali in qualcosa di nuovo e differente”. Nei suoi romanzi, però, Auci non pretende di impartire lezioni. “Non credo di poter insegnare niente, sono le storie che insegnano qualcosa”, precisa. Eppure, attraverso la parabola dei Florio emerge una convinzione chiara: se in passato la Sicilia è stata capace di essere innovatrice, forte ed economicamente potente, allora può ancora permettersi di immaginare "un futuro ambizioso". (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sicilia cultura identità stereotipi autocoscienza
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza