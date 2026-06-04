Una lettera autografa di Giacomo Leopardi ritrovata in Germania

Un'allieva della Scuola Normale di Pisa ha rinvenuto l'originale a Colonia. E' una missiva del poeta recanatese all’editore Stella sulle "Operette morali" datata 31 maggio 1826

Una lettera autografa di Giacomo Leopardi, datata Bologna 31 maggio 1826 e indirizzata all’editore Antonio Fortunato Stella, è stata recentemente rintracciata presso una istituzione culturale in Germania, la Dr Speck Literaturstiftung di Colonia, da Lucrezia Arianna, allieva del corso di perfezionamento della Scuola Normale di Pisa, impegnata nello studio del fondo di manoscritti e incunaboli petrarcheschi conservato dalla fondazione tedesca. La missiva era conservata nelle collezioni dell’istituzione, ma non risultava adeguatamente catalogata né studiata, rimanendo di fatto invisibile alla ricerca.

La lettera è nota agli studiosi perché contiene una delle più celebri dichiarazioni di Leopardi sulla pubblicazione delle "Operette morali". Rispondendo a Stella, che aveva suggerito di pubblicarne alcuni brani in una rivista, il poeta si oppone con fermezza all’idea di una diffusione frammentaria dell’opera, come si fa con le "opere di un momento, e fatte per durare altrettanto". Lo scritto, di cui adesso Lucrezia Arianna ha pubblicato l’edizione, testimonia un momento decisivo nella storia editoriale di uno dei capolavori della letteratura italiana.

In origine il documento faceva parte di un gruppo di lettere leopardiane custodite dagli eredi di Stella e successivamente trasmesse a Prospero Viani per la preparazione dell’Epistolario di Leopardi. A partire da questo momento, l’autografo uscì gradualmente dai circuiti archivistici tradizionali, seguendo il destino di molte carte leopardiane passate nel mercato antiquario. All’inizio del Novecento la lettera risulta appartenere ad Arturo Toscanini, che ne consentì la consultazione tramite copie agli studiosi impegnati nell’edizione dell’epistolario leopardiano. Con ogni probabilità, il documento rimase per diversi decenni nella collezione della famiglia del celebre direttore d’orchestra. Soltanto agli inizi degli anni Duemila l’autografo è riemerso, comparendo in una serie di aste internazionali tra Londra, Boston e infine da Bolaffi a Torino, ultima tappa del percorso della lettera prima che il medico e bibliofilo tedesco Reiner Speck, tramite la società berlinese J.A. Stargardt, l’acquistasse a partire dal 2017 e conservasse presso la propria fondazione di Colonia.

Il ritrovamento quindi consente di restituire una precisa collocazione a un originale autografo che le più recenti edizioni dell’epistolario consideravano disperso e, al tempo stesso, permette di ricostruire quasi due secoli di storia del documento, seguendone il percorso dagli archivi dell’editore Stella alle collezioni private contemporanee. L’edizione e lo studio dell’autografo sono apparsi a firma di Lucrezia Arianna nel saggio "Leopardi e il suo editore: una lettera autografa ritrovata" nella rivista "Studi di filologia italiana, 83" (2025).

Lucrezia Arianna è perfezionanda di Italianistica e filologia moderna alla Scuola Normale, in particolare è studiosa di letteratura italiana del rinascimento. Il suo progetto di ricerca prevede l’edizione critica de "L’Espositione ai Trionfi" di Francesco Petrarca (composta tra il 1466 e il 1469), il monumentale commento dell'umanista e medico senese Bernardo Ilicino (Bernardo Lapini) dedicato a Borso d'Este, una ricerca con ricadute anche sul versante della ricezione del poema petrarchesco, di cui descrive anche i contesti di fruizione.