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Unesco, Alessandro Monti nuovo segretario generale della Cniu

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10 settembre 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
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Il consigliere d’ambasciata Alessandro Monti è il nuovo segretario generale della Cniu. Diplomatico di lungo corso al servizio dell’Italia - da console a Stoccarda a console generale a San Pietroburgo, da vice capo missione a Teheran fino al recente mandato da ambasciatore a Riga – il consigliere Monti mette oggi la sua vasta esperienza al servizio del multilateralismo e delle eccellenze culturali, scientifiche ed educative italiane, prendendo il posto del ministro plenipotenziario Enrico Vincenti. Istituita nel 1950 in attuazione dell’Atto Costitutivo dell’Unesco del 1945, la Cniu è un organismo consultivo interministeriale, il cui segretariato opera sotto l’egida e la costante guida del ministero degli Esteri e della Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni. In questa solida sinergia istituzionale, la Commissione rappresenta lo strumento strategico per promuovere i valori dell’Unesco in Italia e proiettare nel mondo il valore unico delle eccellenze italiane.

Nella pratica, il segretario generale della Cniu è il motore che contribuisce a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Direttivo per tradurre le grandi strategie dell’Unesco in progetti concreti per le nostre comunità locali. La Cniu è infatti l’anello di congiunzione tra l’Organizzazione a Parigi e le ricchissime reti Unesco del nostro Paese, dalle Cattedre italiane alle Riserve della Biosfera, dai network delle Città Creative e delle Learning Cities fino ai giovani di Aigu (l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco), delle Scuole ASPnet, dei Club e della Federazione che li raccoglie (Ficlu). La Commissione rappresenta uno snodo fondamentale per le candidature italiane ai programmi Unesco, dalla Lista del Patrimonio Mondiale, di cui l’Italia detiene il primato assoluto, alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale, alle Riserve della Biosfera, ai Geoparchi, alla Memoria del Mondo e a molti altri ancora.

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Unesco Cniu multilateralismo cultura scienza educazione
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