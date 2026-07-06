Dal Cdm via libera ai provvedimenti su bilancio dello Stato ed economia sociale

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi giovedì 2 luglio, ha approvato due disegni di legge in materia di Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2025 e Assestamento di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026. Il Rendiconto, già parificato dalla Corte dei conti, evidenzia un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni, mentre il Ddl sull’Assestamento di bilancio aggiorna le stime di entrata e gli stanziamenti di spesa alla luce dell’andamento della finanza pubblica. Le variazioni previste determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di oltre 5,4 miliardi di euro in termini di competenza e di circa 4,9 miliardi in termini di cassa, senza effetti significativi sull’indebitamento netto. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre esaminato il Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, predisposto in attuazione della raccomandazione del Consiglio europeo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’economia sociale e favorirne lo sviluppo all’interno del sistema. Il Piano, della durata di 10 anni, definisce il quadro di riferimento per gli Enti del Terzo settore, della cooperazione, dello sport dilettantistico e degli enti religiosi, individuando le principali misure di sostegno al comparto con interventi di fiscalità, accesso alla finanza, aiuti di Stato, valorizzazione del patrimonio immobiliare. Infine, il Governo ha approvato 8 decreti legislativi di attuazione di norme europee in diversi ambiti: servizi di sicurezza gestiti ai quali viene esteso il sistema europeo di certificazione istituito dal Cybersecurity Act; istituzione del punto d’accesso unico europeo, la piattaforma digitale degli strumenti finanziari e dei mercati; norme comuni per il mercato del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.

Il comunicato del Governo