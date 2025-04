Ddl Ordinamento Forze Armate approvato al Senato

L’aula del Senato ha proseguito l’esame in sede referente e successivamente approvato in prima lettura il Ddl recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo dei Vigili del fuoco (Atto Senato 1053). In fase di esame, il relatore Sen. Occhiuto (FI) ha riferito per quanto di competenza della Commissione Affari costituzionali, ricordando che sono previste nuove norme per la formazione e il reclutamento, l’assistenza ai familiari degli agenti caduti in servizio, interventi per snellire i trasferimenti e agevolare incarichi temporanei in occasione di grandi eventi come il Giubileo 2025. Successivamente, il relatore per la Commissione Affari esteri e difesa, Sen. Dreosto (Lega), ha illustrato gli interventi previsti per migliorare l’efficienza organizzativa delle Forze Armate, tra cui la semplificazione di alcune strutture di comando e l’ottimizzazione dei ruoli, oltre a ricordare l’incremento di personale specializzato per le Capitanerie di Porto e la tutela del patrimonio culturale e a rimarcare che le nuove disposizioni puntano a garantire una gestione più flessibile delle risorse finanziarie e un miglioramento delle condizioni economiche per il personale militare e di sicurezza. Nel corso della discussione sono intervenuti diversi senatori e il Sottosegretario alla Difesa Perego di Cremnago, che, tra l’altro, ha ricordato l’attenzione del Governo verso il personale delle Forze Armate, forze dell’ordine e Vigili del fuoco, e che a tale riguardo sono stati stanziati 1,5 miliardi per il rinnovo del contratto attualmente in fase di negoziazione. Il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in due capi, il testo approvato contiene diversi emendamenti e ordini del giorno che sono stati approvati a seguito di apposita votazione. Al seguito dell’approvazione in prima lettura al Senato, il provvedimento è stato trasmesso alla Camera.

