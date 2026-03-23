circle x black
Cerca nel sito
 

Dichiarazione congiunta di 6 Paesi sullo stretto di Hormuz

23 marzo 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Giappone hanno sottoscritto un piano per garantire la navigazione sicura nelle acque dello stretto di Hormuz, snodo fondamentale dei traffici marittimi e, di fatto, praticamente chiuso dalle autorità iraniane. Nella dichiarazione congiunta, i leader dei 6 Paesi firmatari condannano la chiusura di Hormuz e gli attacchi dell’Iran nel Golfo Persico contro navi mercantili ed infrastrutture civili. Viene chiesto a Teheran di fermare immediatamente gli attacchi in rispetto della risoluzione 2817 dell’ONU. La libertà di navigazione, si legge nel documento, è un principio fondamentale del diritto internazionale e le azioni dell’Iran causano ripercussioni globali, specie per le fasce di popolazione più vulnerabili. Le interferenze sulle rotte marittime e l’interruzione delle catene di approvvigionamento energetico costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Fatte queste premesse, i 6 Paesi firmatari chiedono una moratoria immediata e totale sugli attacchi alle infrastrutture civili, compresi impianti petroliferi e di gas. Inoltre, viene confermata la disponibilità a contribuire agli sforzi per ripristinare il passaggio sicuro attraverso lo Stretto. Infine, viene accolta con favore la decisione dell’Agenzia internazionale per l’energia di autorizzare il rilascio coordinato di riserve strategiche di petrolio e viene dichiarato l’impegno a fornire sostegno ai Paesi colpiti anche attraverso le Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie internazionali.

CTA

La dichiarazione completa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stretto di Hormuz navigazione sicura traffici marittimi ONU risoluzione 2817
Vedi anche
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza