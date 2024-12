Dl Ambiente: fiducia al Senato, ora alla Camera per II lettura

Con 93 voti favorevoli e 59 contrari, il Dl 153/2024 cosiddetto Decreto Ambiente, ha incassato la fiducia in Aula al Senato, dopo aver passato favorevolmente l’esame in Commissione Ambiente, dopo che la stessa aveva approvato alcuni emendamenti e ordini del giorno. L’iter ora prosegue con il passaggio alla Camera per la II lettura. Ricordiamo che il termine di conversione in Legge è fissato per il 16 dicembre e che il Decreto ha lo scopo di semplificare e abbreviare le procedure per valutazioni ambientali e autorizzazioni, accelerando le bonifiche dei siti contaminati e incrementando le misure di contrasto al dissesto idrogeologico, promuove l’economia circolare, puntando a raggiungere gli obiettivi del Pniec e del Pnrr su decarbonizzazione, energie rinnovabili e sicurezza energetica. In sintesi, il provvedimento introduce una serie di novità, tra cui la creazione di una corsia preferenziale per una serie di progetti, tra cui quelli che concorrono fattivamente al processo di decarbonizzazione, tra cui rientrano i progetti di impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, impianti industriali oggetto di trasformazione in bioraffinerie e progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico tramite pompaggio puro che prevedono il ripristino del normale esercizio di invasi esistenti. Il testo approvato, inoltre, indica per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare, termodinamica, a biomassa, biogas, biometano, che il proponente del provvedimento di VIA alleghi una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare l’impianto, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.

Link all’iter completo del Dl: https://shorturl.at/ttJIc