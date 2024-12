Dl Attuazione PNRR approvato in Commissione Bilancio alla Camera

In settimana alla Camera sono proseguiti i lavori di conversione in legge del Dl 160/2024, Attuazione PNRR: lavoro, università, ricerca, dapprima in Commissioni riunite Cultura e Lavoro dove è stato presentato l’emendamento 9.3 del Governo che riguarda l’introduzione di alcune modifiche nel procedimento di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici. Nella seduta del giorno successivo, martedì 3 dicembre, il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole in Commissione Affari costituzionali e soprattutto in Commissione Bilancio, che ha proseguito e concluso l’esame che, alla luce di quanto espresso dalla Sottosegretaria Albano, ha formulato una proposta di parere favorevole approvata dalla Commissione, ma soggetta a garantire il rispetto dell’Art.81 della Costituzione. Nella seduta di Giovedì 5, le Commissioni riunite Cultura e Lavoro ha proseguito l’esame in sede referente analizzando le proposte emendative pervenute, alcune delle quali sono state approvate. Martedì 10 dicembre la discussione del provvedimento dovrebbe approdare in Aula.

Link agli emendamenti approvati: https://t.ly/vWRgD