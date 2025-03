Dl emergenza e attuazione Pnrr approvato in via definitiva al Senato

Con 151 voti favorevoli, 64 contrari e un astenuto, il Dl 208/2024, Emergenza e attuazione Pnrr, è stato approvato definitivamente dall’Aula del Senato. Al termine della discussione generale, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione della fiducia a nome del Governo che, appunto, è stata rinnovata. Ricordiamo che il provvedimento comprende diverse norme e interventi per affrontare situazioni emergenziali sul territorio e nelle infrastrutture, tra cui la crisi idrica di alcune regioni del Mezzogiorno, il degrado urbano dei grandi centri urbani, il disagio giovanile e la vulnerabilità sociale di alcuni quartieri “difficili” delle nostre città. Nello specifico tra le norme introdotte viene previsto il trasferimento all’Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia. Inoltre, durante l’esame parlamentare è stato introdotto l’articolo 6-bis volto a favorire il conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori), nello specifico le risorse vengono assegnate alle regioni per essere destinate a finanziare le attività di formazione a favore dei lavoratori di iniziativa aziendale. La seconda sezione del Decreto comprende, invece, disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr con un focus specifico sulle semplificazioni normative e sulla promozione delle energie rinnovabili. In particolare, con riguardo quest’ultima tematica il provvedimento reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.

