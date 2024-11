Dl Fiscale, emendamenti all’esame del Senato

Uno dei provvedimenti su cui maggiormente si stanno rivolgendo i lavori parlamentari è il Decreto Fiscale, il cui esame è proseguito al Senato in Commissione Bilancio. Tra le proposte emendative pervenute non solo quella sulla riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale e sull’ampliamento della platea beneficiaria del cosiddetto Bonus Natale, di cui si è parlato settimana scorsa, ma anche l’assegnazione di 343 milioni di euro per rafforzare il patrimonio della società che gestisce le autostrade dello Stato e il recupero delle liste d’attesa sanitarie, grazie alle risorse stanziate durante l’emergenza Covid nel 2020-2021 e non ancora utilizzate da Regioni e Province autonome, che potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per mettere in atto i piani operativi di smaltimento delle liste. Secondo quanto riportato nella relazione dell’emendamento, i fondi dovrebbero essere destinati al potenziamento delle prestazioni aggiuntive e ad un maggior coinvolgimento di operatori privati accreditati. Ulteriori emendamenti, che saranno votati in aula da mercoledì 27 novembre, riguardano: il taglio del canone RAI a 70 euro, attingendo per la copertura alle riserve di bilancio del Tesoro per le politiche fiscali europee; l’incremento del contributo e la semplificazione delle procedure per il Piano Transizione 5.0, specie con riferimento al tema del calcolo del risparmio energetico. Tra gli emendamenti respinti, quello relativo ad un’ulteriore rottamazione delle cartelle esattoriali (quinquies) da inserire in Manovra di Bilancio 2025.

Link all’iter del provvedimento: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58616.htm