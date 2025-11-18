175 anni CDP, Gorno Tempini (CDP): 'Una giornata speciale per i 175 anni della Cassa'

"Per i giovani che studiano, che ricercano, che fanno conoscenza, l'occasione è il compleanno della Cassa, i 175 anni che oggi ricorrono e che abbiamo voluto ricordare presentando un libro dedicato al risparmio". Lo ha detto Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, nel corso dell'evento celebrativo per il 175° anniversario di CDP, tenuto nella sede di via Goito a Roma, spiegando che il volume mostra il valore che il risparmio ha avuto nel corso dei decenni e come riguardi non solo le famiglie ma anche le imprese, in una giornata definita "speciale per tutte le donne e gli uomini che lavorano in Cassa Depositi e Prestiti".