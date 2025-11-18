circle x black
Cerca nel sito
 

175 anni CDP, Gorno Tempini (CDP): 'Una giornata speciale per i 175 anni della Cassa'

18 novembre 2025 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per i giovani che studiano, che ricercano, che fanno conoscenza, l'occasione è il compleanno della Cassa, i 175 anni che oggi ricorrono e che abbiamo voluto ricordare presentando un libro dedicato al risparmio". Lo ha detto Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, nel corso dell'evento celebrativo per il 175° anniversario di CDP, tenuto nella sede di via Goito a Roma, spiegando che il volume mostra il valore che il risparmio ha avuto nel corso dei decenni e come riguardi non solo le famiglie ma anche le imprese, in una giornata definita "speciale per tutte le donne e gli uomini che lavorano in Cassa Depositi e Prestiti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza